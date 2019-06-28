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Общество

Глеб Никитин обсудил с омбудсменом РФ Татьяной Москальковой проблемы обманутых дольщиков

27 июня 2019 19:03  [305] Общество

Губернатор региона Глеб Никитин в ходе рабочей встречи с уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой 27 июня 2019 года в Нижегородском кремле обсудил проблемы обманутых дольщиков. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

В частности, в ходе встречи обсуждались вопросы правозащитной деятельности в регионе и защита прав граждан-участников долевого строительства.

"Могу дать самую высокую оценку работе аппарата уполномоченного по правам человека в Нижегородской области. Мы намерены развивать сотрудничество. Есть ряд застарелых проблем, требующих решения. В их числе тема обманутых дольщиков", - сказал Глеб Никитин.

"Сейчас мы усилили меры поддержки по всем направлениям. На данный момент активно сотрудничаем с Фондом защиты прав граждан-участников долевого строительства. На федеральном уровне утвердили у вице-премьера Виталия Мутко дорожную карту. Рассчитываем, что это поможет решить проблемы около 5000 дольщиков из 6500 жителей региона, которые так или иначе пострадали от участия в долевом строительстве", - добавил губернатор.

"Мы обсудили такие вопросы как предоставление жилья детям-сиротам, работа с обманутыми дольщиками, восстановление ФАПов, экологические проблемы, в частности состояние Волги. Очень важно, что сейчас работает Стратегия развития Нижегородской области, и мы видим перспективу решения наиболее острых вопросов. Надеемся на то, что реализация программ Стратегии повысит гарантии трудовых прав, а также прав в области образования и здравоохранения", - отметила Татьяна Москалькова.

Напомним, что сегодня в Нижегородской области приняты ряд законов, которые направлены на поддержку обманутых дольщиков, появились в законодательстве Нижегородской области. На заседании 27 июня региональный парламент принял ряд поправок в областные законы, расширяющие права владельцев квартир в долгостроях.

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