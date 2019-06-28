Расширены меры поддержки обманутых дольщиков. Что нового в региональном законодательстве? Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Нововведения, направленные на поддержку обманутых дольщиков, появились в законодательстве Нижегородской области. На заседании 27 июня региональный парламент принял ряд поправок в областные законы, расширяющие права владельцев квартир в долгостроях.

Инициаторы закона:

Одним из нововведений в меры поддержки обманутых дольщиков является изменения в региональный закон "О мерах государственной поддержки граждан, пострадавших от действий (бездействия) застройщиков". Инициатором данного законопроекта выступил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Изменения в закон 27 июня 2019 года поддержали депутаты Законодательного собрания региона.

"Президент России Владимир Путин поставил перед нами задачу предпринять исчерпывающие меры по завершению долгостроев, где были привлечены средства граждан – участников долевого строительства. Изменения законодательства – один из шагов этой сложной и разноплановой работы", - сказал Глеб Никитин.

Суть изменений.

Одобренные изменения в мерах господдержки регионального закона расширяют перечень случаев, при которых инвестор, прошедший конкурсный отбор, может завершить строительство проблемного дома.

До внесения изменений такую процедуру применяли только к проблемным недостроям, участники строительства которых включены в реестр пострадавших граждан. Формирование этого реестра осуществляется в соответствии с критериями, установленными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (от 12 августа 2016 года).

Однако, в Нижегородской области существуют объекты, которые де юро являются "проблемными" только на региональном уровне (участники их строительства не включены в Реестр пострадавших граждан).

Новая редакция закона предполагает восстановление прав дольщиков в таких долгостроях посредством привлечения инвестора и для домов, не входящим в Реестр.

Количество дольщиков, которым поможет закон.

Принятие проекта закона области в настоящее время позволит восстановить права 160 участников долевого строительства двух долгостроев в Нижнем Новгороде – речь идет о проблемном доме в квартале ул. Генкиной-Ижорская и 4-5 секциях дома по пер.Светлогорскому.

Депутаты Законодательного собрания Нижегородской области поддержали инициативу главы региона, приняв законопроект в двух чтениях.

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Еще одним немаловажным нововведением в нижегородском законодательстве, которое появилось сегодня, стало право пользоваться бесплатными услугами юристов, которое предоставили обманутым дольщикам региона.

Бесплатная помощь юристов как поддержка от государства.

В Нижегородской области в 2018 году от недобросовестных действий застройщиков пострадали почти 3 тысячи участников долевого строительства.

Депутаты регионального парламента приняли во II чтении проект закона "О бесплатной юридической помощи в Нижегородской области". Документ предполагает расширение перечня категорий граждан, которые имеют право на получение бесплатной юридической помощи. В частности, на такую помощь смогут рассчитывать участники долевого строительства, пострадавшие от недобросовестных действий застройщиков.

До принятия данного законопроекта бесплатную юридическую помощь в Нижегородской области получали граждане, среднедушевой доход семей которых ниже величины прожиточного минимума, инвалиды I и II группы ветераны Великой Отечественной войны, Герои РФ и Советского Союза, дети-инвалиды, дети-сироты. Люди, желающие принять на воспитание в свою семью ребенка, также имеют право на бесплатную консультацию юриста.

Предыстория принятия законопроекта.

В конце 2017 года в региональном парламенте состоялись открытые депутатские слушания на тему "О существующей в Нижегородской области ситуации по долевому строительству". По итогам было рекомендовано уделить внимание поддержке граждан, ставших участниками долевого строительства в период до создания публично-правовой компании "Фонд защиты прав граждан – участников долевого строительства". Одним из результатов работы в этом направлении стали изменения в закон "О бесплатной юридической помощи".

Что говорит о законе глава парламента?

"Поправки в закон разработаны совместно с Палатой адвокатов Нижегородской области. Изменения вносятся в связи с увеличением числа обращений именно этих категорий граждан. Работая с адвокатами и юристами, мы поняли, что тема, действительно, актуальна и соответствует требованиям времени", - сказал спикер Законодательного собрания Нижегородской области Евгений Лебедев.

"Наша задача – обеспечить доступность населению квалифицированной юридической помощи. Очень важно приблизить эту помощь в первую очередь к социально незащищенным группам населения", - добавил он.

Напомним, что наиболее крупными и проблемными долгостроями в Нижегородской области до последнего времени считались жилые комплексы "Окский берег", "Новинки Smart City", "Квартал Европейский" и ЖК "На Гончарова".