"С открытием третьего офиса структура МФЦ в Дзержинске сформирована полностью, и для наших горожан это большой плюс", - Сергей Попов Общество

Фото: администрация Дзержинска

Третий дополнительный офис МФЦ открылся в Дзержинске 27 июня 2019 года. Ранее агентство сообщалось, что этот офис стал самым крупным в городе, в нем к услугам горожан будут работать 22 рабочих окна. В помещении был выполнен качественный ремонт, созданы все условия для удобного посещения маломобильными гражданами.

На открытии первый посетитель Елена Золотарева получила талон на обслуживание в электронной очереди.

"Мне необходимо заключить договор обслуживания газового оборудования с одной из дзержинских организаций. Я узнала, что эта услуга оказывается в МФЦ, и пришла в новый офис. Он расположен в том районе города, где я живу, поэтому мне удобнее обратиться сюда, а не в центр на улице Гастелло", - поделилась жительница города.

Как рассказала депутат городской Думы Юлия Абызова, с открытием нового МФЦ в Дзержинске достигнут норматив доступности государственных и муниципальных услуг по принципу "одного окна", предусмотренный законодательством, – 1 окно на 5 тысяч жителей. МФЦ на Терешковой,24 стал самым большим из трех дзержинских офисов по количеству окон. Здесь их будет работать 22. Всего в Дзержинске теперь будет функционировать 50 окон.

Помещение было капитально отремонтировано для размещения многофункционального центра. В том числе были проложены новые коммуникации, обеспечено кондиционирование, видеонаблюдение, соблюдены требования пожарной безопасности, оборудована парковка.

В новом МФЦ жители города смогут получить весь спектр услуг, за исключением выдачи документов, для которых необходим особый режим хранения – водительские права, российский и зарубежный паспорта.

"Выдача таких документов будет обеспечена после оборудования помещения в соответствии с требованиями. Сейчас услугой можно будет воспользоваться в офисе на улице Гастелло", - пояснила Юлия Абызова.

"Первый МФЦ, открытый в нашем городе в 2014 году, произвел революцию в подходе к работе с документами. Я думаю, что уже многие люди забыли, какие сложности возникали, когда нужно было сделать элементарные процедуры от получения паспорта до продажи квартиры. А сейчас практически любую услугу можно получить в одном месте. Идея, которая в свое время была озвучена Президентом Путиным о создании принципа "единого окна" при работе с госуслугами, реализована. С открытием третьего офиса структура МФЦ в Дзержинске сформирована полностью, и для наших горожан это большой плюс", - прокомментировал председатель городской Думы, секретарь местного отделения партии "Единая Россия" Сергей Попов.

Напомним, теперь в Дзержинске функционируют три офиса МФЦ – на ул.Гастелло, 11 (20 окон), ул.Пушкиноской, 16 (8 окон) и ул.Терешковой, 24 (22 окна). Новый офис будет работать по рабочим дням с 9:00 до 18:00, кроме среды. В среду в МФЦ можно будет обратиться до 20:00.