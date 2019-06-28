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Бизнес

Игорный клуб закрыли в Балахне после звонка на "горячую линию" СУ СК по Нижегородской области

28 июня 2019 11:24  [172] Бизнес

Фото: СУ СК России по Нижегородской области

Игорный клуб закрыли в Балахне после звонка на "горячую линию", которую организовали в СУ СК по Нижегородской области.

Следователями Балахнинского МСО следственного управления Следственного комитета по региону возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 171.2 УК РФ по факту организации и проведения азартных игр вне игорной зоны с использованием игрового оборудования.

По версии следствия, в помещении дома № 24 ул. Свердлова, то есть вне игорной зоны, незаконно были организованы азартные игры.

19 июня 2019 года следователи СК совместно с оперативными сотрудниками ОБЭП и ПК ОМВД России по Балахнинскому району Нижегородской области пресекли незаконную игорную деятельность. Изъято 13 игровых аппаратов и иное игровое оборудование.

Расследование уголовного дела продолжается.

В СУ СК напомнили, что обо всех подобных фактах можно сообщить по номеру телефона: 8-920-069-09-41.

Ранее сообщалось, что организатор казино в центре Нижнего Новгорода получил два года условно.

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