Клещи отступают – могут ли нижегородцы вздохнуть свободно? Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Снижение количества обращений нижегородцев с присасыванием клещей отметили в региональном управлении Роспотребнадзора. Об этом сообщили в ведомстве.

За последнюю неделю в Нижегородской области за помощью обратились порядка 480 человек. Хотя еще в майские праздники количество обращений достигало более тысячи за неделю. В июне отмечалось снижение – сначала количество принесенных клещей было около 600, затем – около 500.

На 27 июня в лабораториях Роспотребнадзора в регионе исследовано порядка 6,6 тыс. клещей. Ранее агентство сообщало, что по данным на 14 июня в лабораториях Роспотребнадзора исследовано порядка 5,5 тысяч клещей, которых сняли с кожи людей.

По данным ведомства, в 2019 году наиболее частое количество присасывания клещей зарегистрировано на территориях лесных массивов (29,5% от общего количества), сел и деревень (28,6%), придомовых территориях (21%), садово-огородных участках (12,4%), кладбищах (4%) и парков и пляжей (по 2,2%).

Чем опасен вирус клещевого энцефалита?

Как сообщили в Роспотребнадзоре, при проведении лабораторных исследований в 29 клещах, что составляет 0,5% от общей массы, специалисты обнаружили антиген к вирусу клещевого энцефалита.

Клещевой вирусный энцефалит – острое инфекционное вирусное заболевание, с преимущественным поражением центральной нервной системы. Последствия заболевания: от полного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности и смерти.

Этих клещей сняли с жителей Богородского, Борского, Володарского, Вознесенского, Ветлужского, Выксунского, Д.Константиновского, Кстовского, Лысковского, Семеновского, Спасского, Починковского, Тонкинского, Уренского районов и поселка "Зеленый город".

Возбудитель болезни передается человеку в первые минуты присасывания зараженного вирусом клеща вместе с обезболивающей слюной.

Как можно заразиться?

- при посещении лесов, лесопарков, и даже на индивидуальных садово-огородных участках с высокой травой;

- при заносе клещей животными или людьми – на одежде, с цветами, ветками и т. д.;

- при употреблении в пищу сырого молока коз, овец, коров, буйволов, у которых в период массового нападения клещей вирус может находиться в молоке.

- при втирании в кожу вируса при раздавливании клеща или расчесывании места укуса.

Также в 111 клещах обнаружена ДНК боррелий в 15-ти районах Нижегородской области и в Нижнем Новгороде. Она вызывает боррелиоз — заболевание, при котором возможны поражения кожи, опорно-двигательного аппарата, нервной и сердечно-сосудистой систем.

Как снять клеща?

Лучше всего это сделать у врача в поликлинике по месту жительства или любом травматологическом пункте. Однако, не медицинские учреждения есть рядом не всегда. В таком случае придется удалять клеща самостоятельно.

Как сообщает Роспотребнадзор, снимать его следует очень осторожно, чтобы не оборвать хоботок. Для этого нужно захватить кровососа пинцетом или обернутыми чистой марлей пальцами как можно ближе к его ротовому аппарату. Далее, держа строго перпендикулярно поверхности укуса, повернуть тело клеща вокруг оси и извлечь его из кожи. Место укуса нужно смазать спиртом, йодом или одеколоном.

Куда обращаться, если обнаружил на себе клеща?

В Нижегородской области работают две лаборатории Роспотребнадзора, где проводят исследования:

- Лаборатория ООИ ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области" по адресу г. Н. Новгород, ул. Нижневолжская набережная, дом 2, подъезд 3, этаж 4 (вход со двора).

Лаборатория работает с 9:00 до 16:00 в рабочие дни, в выходные и праздничные дни - с 9:00 до 12:00.

Вопросы можно задать по телефону: 433-54-42

- Бактериологическая лаборатория филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии по Нижегородской области №3" по адресу г. Шахунья, ул. Революционная, 32.

Часы работы: с 9:00 до 16:00 в рабочие дни. Телефон: 8(831)5227320.

Можно ли защититься?

Чтобы уберечь нижегородцев от присасывания клещей в регионе проводятся акарицидные обработки. К настоящему моменту обработано более 2,7 тыс. га земли.

Кроме того, проводится вакцинация местных жителей. В 2019 году в Нижегородской области уже привито порядка трех тысяч человек. Планируется привить еще около пяти тысяч человек.

Первыми прививают нижегородцев, входящие в профессиональные группы риска. Это люди, по виду деятельности или роду занятий связанные с пребыванием на природе. Это работники сельскохозяйственной, гидромелиоративной, строительной, заготовительной, промысловой, геологической, изыскательской, экспедиционной, дератизационной, дезинсекционной, лесозаготовительной, лесоустроительной, озеленительной областей, а также деятельности по выемке и перемещению грунта, в зонах отдыха и оздоровления населения.

Сами же жители должны быть внимательными. Отправляясь в лес, надевать рубашку с длинными рукавами, заправлять ее в брюки, а концы брюк – в носки и сапоги. Закрывать голову и шею.

Не лишним будет и использование отпугивающих средств – репеллентов, которыми можно обработать открытые участки тела и одежду.