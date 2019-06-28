Короткое замыкание стало предварительной причиной пожара в цехе ГАЗа (видео)

Короткое замыкание в резервной конденсаторной установке стало предварительной причиной пожара в литейном цехе №8 ГАЗа. Об этом сообщили в пресс-службе Горьковского автозавода.
"Нарушение работы технологического оборудования не отразилось на производственном процессе цеха. Создана специальная техническая комиссия для выяснения коренных причин произошедшего", - также пояснили в пресс-службе.
В региональном ГУ МЧС рассказали, что 28 июня 2019 года в результате пожара сгорело помещение конденсаторной и фасад здания на площади 300 кв.м.
Людей эвакуировали до прибытия первых пожарно-спасательных подразделений (около 300 человек). Погибших и пострадавших нет.
Для ликвидации последствий пожара привлекли 83 сотрудника и 25 единиц техники.
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