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Общество

Кратковременные отключения телерадиотрансляций возможны в Лукоянове Нижегородской области 1 и 2 июля

29 июня 2019 12:44  [176] Общество
Кратковременные отключения телерадиотрансляций возможны в Лукоянове Нижегородской области 1 и 2 июля

Кратковременные отключения телерадиотрансляций возможны в Лукоянове Нижегородской области 1 и 2 июля

Кратковременные отключения телерадиотрансляций возможны в Лукоянове Нижегородской области 1 и 2 июля. Об этом сообщает пресс-служба Нижегородского филиала РТРС.

В частности, отключения запланированы с 09:00 до 16:00 в связи с профилактикой на радиотелевизионной станции "Лукоянов". Под него попадают первый и второй мультиплексы цифрового эфирного телевидения, аналоговый телеканал ННТВ, и, кроме того радиостанции "Радио России" и "Радио Эталон".

Отмечается, что с вопросами на тему эфирного телерадиовещания в регионе можно обращаться по телефону горячей линии 8 800 220-20 02.

Напомним, 3 июня в регионе прекратилось аналоговое вещание федеральных каналов. При этом ряд телеканалов всё ещё доступен в "аналоге" и после перехода Нижегородской области на цифровое вещание.

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