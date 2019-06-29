Мужчина выпал из моторной лодки в Волге в Кстовском районе Нижегородской области. Об этом сообщает сообщает ЦУКС ГУ МЧС России по Нижегородской области.
Согласно информации звонок от очевидца поступил 29 июня в ЕДДС Кстовского района. ЧП произошлов районе острова Телячий.
Незамедлительно направившийся на место аварийно-спасательный отряд города Кстово (3 человека, 1 единица техники, 1 плавсредство) и инспектора ГИМС Кстовского инспекторского участка (2 человека, 1 плавсредство) действительно обнаружили в воде человека. Его доставили на берег, в медицинской помощи он не нуждался.
Чтобы спасённый быстрее согрелся ему дали боевую одежду пожарного. Моторную лодку извлекли из реки и доставили на берег.
Отмечается, что обстоятельства происшествия уточняются.
Ранее сообщалось, что 15 человек, в том числе двое детей, утонули в Нижегородской области с начала купального сезона.
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