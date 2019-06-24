Безопасность на пляже: 15 человек утонули в Нижегородской области с начала купального сезона Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Пятнадцать человек, в том числе два ребенка, утонули в Нижегородской области с начала купального сезона. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщили в ГУ МЧС России по Нижегородской области 24 июня 2019 года.

Напомним, 20 июня в пруду в районе ул. Айвазовского в Канавинском районе утонула 14-летняя школьница. Она пришла на пруд вместе с двумя подружками. Сделав несколько шагов, девочка полностью погрузилась в воду. На крики других девочек прибежали находившиеся неподалеку подростки. Однако к этому моменту девочка уже захлебнулась.

Ранее, 9 июня в Верхнем пруду городского пляжа в г. Выкса утонул 15-летний подросток. Он купался там вместе с другом. Заплыв слишком далеко от берега, мальчики поняли, что не смогут самостоятельно вернуться обратно. Они стали звать на помощь. Трое мужчин, отдыхающие на берегу, бросились их спасать, но выжить удалось только одному.

Как обеспечить безопасность детей на водоемах?

Оба подростка купались без сопровождения взрослых. Хотя первое и самое главное правило, которое сформулировали спасатели - дети должны купаться строго под присмотром. Правила безопасного поведения на воде не разрешают оставлять ребенка без присмотра даже на мелководье, поскольку он может упасть и захлебнуться.

Прежде чем отпускать ребенка в воду одного, родителям нужно хорошо его подготовить. Причем не только рассказать ему правила безопасности на воде, но и привить навыки поведения в критической ситуации. Очень важно научить ребенка не паниковать. Полезно будет овладеть техникой отдыха на воде для того, чтобы в случае необходимости ребенок сумел набраться сил, а потом, придя в себя, плыть дальше.

Взрослым необходимо обследовать место купания детей. Дно должно быть чистое, иначе ребенок может пораниться или запутаться в водорослях.

Также не стоит покупать детям много резиновых плавсредств. Надувные матрасы, спасательные круги и нарукавники легко двигаются даже маленьким ветерком, поэтому детей может унести на опасную глубину.

Общие правила поведения на воде

Однако, осторожным нужно быть не только детям и подросткам. Главная причина возникновения несчастных случаев на воде - это незнание простейших правил поведения взрослыми.

Управления ГОЧС Нижнего Новгорода напоминает, что купаться следует в специально оборудованных местах: пляжах, бассейнах, купальнях. В этом сезоне в столице Приволжья работают 16 официальных пляжей и две зоны отдыха.

Одно из правил, которым все пренебрегают - купаться после еды можно только спустя 1,5-2 часа. За это время пища успевает перевариться. Продолжительность купания не должна превышать 15-20 минут.

Нельзя входить в воду в состоянии алкогольного опьянения. Алкоголь блокирует нормальную деятельность головного мозга. При этом увеличивается нагрузка на сердце.

В жаркое время суток лучше всего находиться в тени и пить много жидкости, не менее 2 литров в день. Наиболее опасно для перегрева пребывание на солнце с 11 до 17 часов дня. Если тело сильно разогрето, погружаться в водоем следует постепенно.

При резком переохлаждении тела могут возникнуть судороги. Справиться с ними помогает укол любым острым предметом: булавкой, щепкой или острым камнем. Если это не помогло, нужно обязательно обратиться к врачу.

Важно не заплывать в зону акватории, где передвигаются катера и гидроциклы. Есть большой риск пострадать от них. Также нельзя подплывать близко к идущим судам. В их близи возникает течение, которое может затянуть под винт.