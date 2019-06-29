Центр гемодиализа планируется открыть в Шахунье Общество

Фото: Александр Воложанин

Центр гемодиализа планируется открыть в Шахунье. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил проработать такую возможность на встрече с жителями городского округа.

На встрече обсуждался ряд вопросов, связанных с развитием системы здравоохранения в округе. Как отметили жители, на данный момент в Шахунской ЦРБ отсутствует центр гемодиализа. Нуждающиеся в гемодиализе не раз обращались по вопросу открытия такого центра на базе ЦРБ. В настоящее время больные получают сеансы гемодиализа за пределами округа.

Глава региона получил министерству здравоохранения Нижегородской области проработать возможность открытия центра в Шахунье.

"Все мы понимаем значение доступности медицинской помощи для жителей районов региона. Нужно проработать все возможные варианты, в том числе с потенциальными инвесторами. Необходимо, чтобы представляемые услуги были качественными и соответствовали всем современным требованиям", - отметил Глеб Никитин.

Кроме того, в ходе встречи стало известно, что финансирование строительства крытого перехода в Шахунской ЦРБ начнётся в 2019 году.

Напомним, двадцать третий центр гемодиализа открылся на базе Ардатовской ЦРБ в ноябре 2017 года.