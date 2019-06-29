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Общество

Строительство очистных сооружений в поселке Вахтан Шахунского района войдет в нацпроект

01 июля 2019 10:21  [111] Общество

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин поручил обеспечить включение в национальный проект "Оздоровление Волги" строительство очистных сооружений в р.п.Вахтан. Строительство и реконструкция очистных сооружений стали одной из тем встречи Глеба Никитина с жителями Шахунского района.

В ходе встречи жители отмечали, что в р.п.Вахтан на данный момент очистные сооружения отсутствуют, а в р.п.Сява сильно изношены, что негативно отражается на экологической ситуации.

"На данный момент в регионе стартовали мероприятия федерального проекта "Оздоровление Волги" национального проекта "Экология". По нему до 2024 года запланирован серьезный объём финансирования - более 18 млрд рублей. Более 350 миллионов рублей выделено из областного бюджета для представления субсидий муниципалитетам на разработку проектной документации", - отметил Глеб Никитин.

"По очистным в Сяве есть проектная документация. Сейчас проект анализируется, после чего будет принято решение либо о его актуализации, либо о разработке нового проекта. Строительство новых очистных в Сяве запланировано в 2021 году, но я поручаю региональному министерству энергетики и ЖКХ при условии наличия проектной документации обеспечить возможность финансирования данного мероприятия уже в 2020 году", - подчеркнул губернатор.

Теперь муниципальные власти должны оперативно направить заявку в региональное министерство ЖКХ и энергетики на включение разработки проектно-сметной документации в региональную адресную инвестиционную программу.

Напомним, в ходе встречи с жителями Шахуньи также стало известно, что планируется открыть районный центр гемодиализа и построить крытый переход в Шахунской ЦРБ.

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