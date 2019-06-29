Дольщики-банк-застройщик: Нижегородская область перешла на новый порядок финансирования строительства Экономика

Нижегородская область вместе со всей Россией с 1 июля 2019 года перешла на новый порядок финансирования строительства жилых домов. Вместо просуществовавшего около 15 лет долевого строительства внедряется единый механизм, призванный сохранить баланс между защитой дольщиков и необходимостью застройщику привлекать средства на строительство жилья.

Банк стал посредником: с 1 июля привлечение денежных средств граждан для долевого строительства жилья допускается только с использованием счетов эскроу. Гарантом сохранения средств между дольщиками и застройщиком теперь будет аккредитованный банк.

Застройщик открывает в нем кредитную линию, а средства граждан хранятся на счету эскроу. После передачи ключей жителям застройщик может воспользоваться средствами дольщиков и закрыть ими свой кредит.

Сдача домов по прежней схеме: правительство РФ также предусмотрело, что новые правила не должны остановить существующее жилищное строительство. Для этого определены критерии объектов, которые могут быть достроены после 1 июля без перехода на схему финансирования с применением счетов эскроу. Основными критериями для таких проектов будут являться 30% (15% и 6% допускается при соблюдении ряда условий) степени строительной готовности и не менее 10% заключенных договоров участия в долевом строительстве от общего количества жилых и нежилых помещений проекта.

При этом потребуется подтверждение осуществленного застройщиком расчета степени строительной готовности проекта. Данная работа возложена на инспекцию государственного строительного надзора Нижегородской области.

Банки и критерии: по данным министерства строительства Нижегородской области, из 95 банков, соответствующих критериям, установленным правительством РФ, в Нижегородской области работают 42, но только пять из них начали работу с застройщиками по переходу на проектное финансирование. Минстрой призвал банковское сообщество региона активнее включаться в работу по взаимодействию с застройщиками, реализующими проекты жилищного строительства на территории области.

Напомним, что вопрос активности банковского сообщества в переходе на проектное финансирование жилищного строительства обсуждался в мае 2019 года на встрече заместителя председателя правительства РФ Виталия Мутко и губернатора Нижегородской области Глеба Никитина. Говоря о готовности региона к предстоящему переходу на проектное финансирование строительной отрасли, Глеб Никитин сообщил, что нижегородские застройщики готовы перейти на проектное финансирование. При этом наиболее активно с застройщиками работают ПАО "Сбербанк" и АО "БАНК ДОМ.РФ".

Сроки перехода на новую систему: согласно поправкам к закону № 214-ФЗ, полный переход на банковское финансирование долевого строительства с применением счетов эскроу должен произойти в течение трех лет. По утвержденной правительством РФ дорожной карте уже к середине этого года таких сделок должно быть не меньше 30% от договоров долевого участия в строительстве, а к концу 2020 года - до 95% договоров долевого участия.

Ранее агентство подробно рассказывало о том, что для обманутых дольщиков также расширены меры поддержки: они расширяют перечень случаев, при которых инвестор, прошедший конкурсный отбор, может завершить строительство проблемного дома.

До внесения изменений такую процедуру применяли только к проблемным недостроям, участники строительства которых включены в реестр пострадавших граждан. Формирование этого реестра осуществляется в соответствии с критериями, установленными приказом министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ (от 12 августа 2016 года).