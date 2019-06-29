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Общество

Шесть нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора

01 июля 2019 12:42  [110] Общество

Шесть нижегородских озер не прошли проверку управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. По состоянию на 1 июля в регионе проведено порядка 550 исследований воды поверхностных водоемов в зонах купания на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

По итогам проверок в шести озерах купаться не рекомендуется:

1. Канавинский район
- озеро Сортировочное (ул. Архангельская)
- озеро Сортировочное, Березовая роща
- Мещерское озеро (Мещерский бульвар)

2. Сормовский район
- озеро Парковое (парк культуры и отдыха)
- озеро Пестичное

3. Советский район
- третье озеро Щелоковского хутора

Информация о состоянии воды на пляжах еженедельно обновляется на сайте.

Напомним, по итогам проверок в июне – купаться не рекомендовалось в пяти водоемах: парковое озеро 2 очереди (пр. Молодежный) и озеро парка имени 777летия в Автозаводском районе; озеро Силикатное в Ленинском районе (пр.Ленина, 23), а также основное парковое озеро и Светлоярское озеро в Сормовском районе.

Район

Название пляжа

Анализы воды 

Автозаводский

 

Озеро ПКиО 1 очереди (ул Смирнова)

 

    27.06.19 – норма

 

Озеро ПКиО 2 очереди

(пр. Молодежный)

 

    27.06.19 – норма

 

Озеро парка имени 777летия Нижнего Новгорода

 

 27.06.19 – норма

Ленинский

Озеро Силикатное,

пр. Ленина, 19б;

  27.06.19 - норма

 

Озеро Силикатное,

пр Ленина, 23

 

 27.06.19 - норма

Канавинский

Озеро Сортировочное, ул. Архангельская, 14

  

  27.06.19 не рекомендуется

 

Озеро Сортировочное, Березовая роща

 

  27.06.19 не рекомендуется

 

Мещерское озеро, Мещерский бульвар

 

  27.06.19 не рекомендуется

 

Озеро Больничное, у больницы № 39

 

    27.06.19 - норма

Сормовский

Озеро Парковое, Парк культуры и отдыха

 

  27.06.19 не рекомендуется

 

Озеро Лунское

 

    27.06.19 - норма

 

Озеро Пестичное

 

  27.06.19 не рекомендуется

 

Озеро Светлоярское,

  Ул.  Мокроусова

  27.06.19 - норма

 

Озеро Светлоярское,

 ул Гаугеля ;

  27.06.19 - норма

 

 

 

Приокский

Верхнее озеро, Щелоковский хутор

27.06.19 - норма

Советский

Третье озеро Щелоковский хутор

27.06.19 не рекомендуется

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