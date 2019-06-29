Шесть нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора Общество

Шесть нижегородских озер не прошли проверку управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. По состоянию на 1 июля в регионе проведено порядка 550 исследований воды поверхностных водоемов в зонах купания на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.

По итогам проверок в шести озерах купаться не рекомендуется:

1. Канавинский район

- озеро Сортировочное (ул. Архангельская)

- озеро Сортировочное, Березовая роща

- Мещерское озеро (Мещерский бульвар)

2. Сормовский район

- озеро Парковое (парк культуры и отдыха)

- озеро Пестичное

3. Советский район

- третье озеро Щелоковского хутора

Информация о состоянии воды на пляжах еженедельно обновляется на сайте.

Напомним, по итогам проверок в июне – купаться не рекомендовалось в пяти водоемах: парковое озеро 2 очереди (пр. Молодежный) и озеро парка имени 777летия в Автозаводском районе; озеро Силикатное в Ленинском районе (пр.Ленина, 23), а также основное парковое озеро и Светлоярское озеро в Сормовском районе.