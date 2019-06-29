Шесть нижегородских озер не прошли проверку Роспотребнадзора

Шесть нижегородских озер не прошли проверку управления Роспотребнадзора по Нижегородской области. По состоянию на 1 июля в регионе проведено порядка 550 исследований воды поверхностных водоемов в зонах купания на микробиологические, санитарно-химические, паразитологические и вирусологические показатели.
По итогам проверок в шести озерах купаться не рекомендуется:
1. Канавинский район
- озеро Сортировочное (ул. Архангельская)
- озеро Сортировочное, Березовая роща
- Мещерское озеро (Мещерский бульвар)
2. Сормовский район
- озеро Парковое (парк культуры и отдыха)
- озеро Пестичное
3. Советский район
- третье озеро Щелоковского хутора
Информация о состоянии воды на пляжах еженедельно обновляется на сайте.
Напомним, по итогам проверок в июне – купаться не рекомендовалось в пяти водоемах: парковое озеро 2 очереди (пр. Молодежный) и озеро парка имени 777летия в Автозаводском районе; озеро Силикатное в Ленинском районе (пр.Ленина, 23), а также основное парковое озеро и Светлоярское озеро в Сормовском районе.
|
Район
|
Название пляжа
|
Анализы воды
|
Автозаводский
|
Озеро ПКиО 1 очереди (ул Смирнова)
|
27.06.19 – норма
|
|
Озеро ПКиО 2 очереди
(пр. Молодежный)
|
27.06.19 – норма
|
|
Озеро парка имени 777летия Нижнего Новгорода
|
27.06.19 – норма
|
Ленинский
|
Озеро Силикатное,
пр. Ленина, 19б;
|
27.06.19 - норма
|
|
Озеро Силикатное,
пр Ленина, 23
|
27.06.19 - норма
|
Канавинский
|
Озеро Сортировочное, ул. Архангельская, 14
|
27.06.19 не рекомендуется
|
|
Озеро Сортировочное, Березовая роща
|
27.06.19 не рекомендуется
|
|
Мещерское озеро, Мещерский бульвар
|
27.06.19 не рекомендуется
|
|
Озеро Больничное, у больницы № 39
|
27.06.19 - норма
|
Сормовский
|
Озеро Парковое, Парк культуры и отдыха
|
27.06.19 не рекомендуется
|
|
Озеро Лунское
|
27.06.19 - норма
|
|
Озеро Пестичное
|
27.06.19 не рекомендуется
|
|
Озеро Светлоярское,
Ул. Мокроусова
|
27.06.19 - норма
|
|
Озеро Светлоярское,
ул Гаугеля ;
|
27.06.19 - норма
|
|
|
|
Приокский
|
Верхнее озеро, Щелоковский хутор
|
27.06.19 - норма
|
Советский
|
Третье озеро Щелоковский хутор
|
27.06.19 не рекомендуется
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