Более 133 тысяч нижегородцев присоединилось к прямому эфиру с губернатором во время Дня молодежи #ВсеСвои

Более 133 тысяч нижегородцев присоединилось к прямому эфиру с губернатором региона в рамках областного Дня молодежи #ВсеСвои. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства области.

Глава региона Глеб Никитин стал участником интерактивной медиа-студии и ответил на вопросы ребят, которые присоединились к вещанию из Дзержинска, Тоншаева, Чкаловска, Сарова.

В гости к ведущим студии - Ольге Карповой и Антону Киселеву - в этот день пришли также основатель и преподаватель танцевальной студии "FABRIKA" Яна Вятина, создатель магазина "Родина" и собственного одноименного бренда Артем Малышев, блогер, фитнес-тренер, создатель собственного бренда одежды, основатель Всемирного фитнес-проекта "NASTITEAM" Анастасия Мизгирева, руководитель портала о культурной жизни города "GEOPRO", управляющий партнер в агентстве интерактивных развлечений "G3 AGENCY" Анжела Кулагина, руководитель проекта научно-популярных шоу-лекториев "Ratio Hall" Альфия Панина, сотрудник научно-просветительского отдела "Арсенала" Екатерина Магуськина, вокалистка группы "Funkeys Music Band" GALA, капитан команды КВН "Вологодские росы" Анна Черкашина и хедлайнер фестиваля, рэп-исполнитель Eighteen.

К прямому эфиру Vk-Online, в рамках которого известные нижегородские ведущие встретились с молодыми нижегородцами, добившимися успеха в разных сферах, присоединилось более 133 тысяч зрителей.

Центральной площадкой фестиваля #ВсеСвои стала Нижневолжская набережная в Нижнем Новгороде. Там развернулись детская площадка, зоны спорта с площадками паркура, йоги, пилона, сайкл-студии, кикбоксинга и диск-гольфа, здоровья, мастер-классов по хип-хопу, джаз-фанку и танцам Латинской Америки, искусства (юмора, КВН, стенд-ап), а также обмена вещами в рамках проекта "Гардероб".

На главной сцене фестиваля прошел первый турнир по киберспортивной игре "Just dance", который объединил восемь команд из разных районов области. Танцевальный чемпионат "Just Dance N.O." позволил любому молодому человеку выступить на большой сцене и представить свой муниципалитет, не являясь при этом профессиональным танцором. По итогам турнира первое место завоевала команда "Фрида Кало" из Бора, второе место заняла команда "Царский движ" из Княгинино, третье место - команда "Crazy" из Выксы.

В свою очередь, министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин отметил, что уже сейчас представители молодежи региона делают успешные шаги в творческом и профессиональном развитии, добиваются первых важных побед в науке, бизнесе, успешно реализуют общественные, спортивные и социальные проекты, блестяще отвечая на все вызовы времени.

Всего к празднованию областного дня молодежи во всех муниципальных районах и городских округах присоединились более 500 тысяч нижегородцев.

Напомним, 29 июня 2019 года Глеб Никитин и советник президента РФ Владимир Толстой приняли участие в областном молодёжном фестивале #ВсеСвои. Глеб Никитин и Владимир Толстой осмотрели локации фестиваля в центральной зоне праздника на Нижневолжской набережной, а также в онлайн-шатре пообщались с представителями районов Нижегородской области.

"Во время общения я вспомнил слова президента страны Владимира Путина о том, что молодежь это и опора сегодняшнего дня и будущее России. Уже сегодня молодежь может менять жизнь вокруг себя. Не нужно откладывать что-то на потом. Молодость - это пик интеллектуальных способностей, возраст, когда можно менять мир", - сказал Глеб Никитин.

"Инициатива проведения областного Дня Молодежи в формате фестиваля #ВсеСвои с единым дизайн-кодом на всей территории области была выдвинута Советом по делам молодежи при Губернаторе Нижегородской области. Я сразу же поддержал идею. Несмотря на не очень хорошую погоду, участие в мероприятиях по всему региону по предварительным данным приняли более 400 тысяч человек. Везде проходит очень много классных мероприятий. Есть ощущение движения, и я надеюсь, что это позволит выполнить главную задачу - удержать в регионе молодых людей", - добавил губернатор.

Фото: Александр Воложанин