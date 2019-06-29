Администрация организовала для нижегородцев экоэкскурсию по переработке вторсырья Общество

Фото: администрация Нижнего Новгорода

Администрация организовала для нижегородцев экоэкскурсию по переработке вторсырья. Такая идея пришла после встречи главы города Владимира Панова с жителями Советского района. Участников встречи интересовало, действительно ли сданное в пункты приема вторсырье складируется раздельно и перерабатывается.

После этого прошла экскурсия, которая началась со знакомства с только открывшимся пунктом приема вторсырья на Московском шоссе у дома №11а – это уже второй экопункт нового формата, расположенный в Канавинском районе.

В ходе экскурсии жители выразили беспокойство по поводу того, что рядом с пунктами приема нижегородцы начнут складировать весь мусор без разбора. Однако генеральный директор управляющей организации ООО "Исток" Денис Тавров заверил в обратном и рассказал о планах по установке новых пунктов.

"Один экопункт принимает в месяц около 300 кубов вторсырья. До конца года будет установлено 35 таких киосков. Таким образом, количество собранных отходов по всему городу будет составлять 10,5 тысяч кубов. С такими показателями получается, что, например, Сормовский район с населением 170 тысяч человек не мусорит 2 месяца", - отметил Денис Тавров.

Конечной точкой экологической экскурсии стало посещение завода по производству гильзового и рулонного картона ООО "Николь-Пак Империал", который также расположен в Канавинском районе.

В ходе экскурсии главный инженер компании Андрей Михайлик пояснил жителям, что после поставки макулатуры на завод, она проходит несколько стадий переработки и подготовки: роспуск, сортирование, очистка макулатурной массы, формование и переработка. Далее готовое изделие нарезается для каждого клиента индивидуально. К примеру, макулатура перерабатывается и снова поступает на рынки продаж.

"Кроме того, в нашей лаборатории проверяются физико-химические показатели готовой продукции. Только уже после всех этих этапов картон упаковывается, маркируется и доставляется клиенту", - рассказал Андрей Михайлик.

Отметим, что на данный момент в Нижнем Новгороде открыто восемь пунктов приема вторсырья нового формата:

- ул. Карла Маркса, у дома №7б.

- ул. Дьяконова, у дома №20.

- ул. Южное шоссе, у дома №22б.

- Казанское шоссе, у дома №10к5.

- ул. Коминтерна, у дома №6.

- ул. Толбухина, напротив д.8.

- ул. Маковского, у дома №17в.

- Московское шоссе, 11а.

Ранее сообщалось, что специальные карты на покупку книг будут выдавать за вторсырье в Нижнем Новгороде.