Мозаику на бассейне "Чайка" в Нижнем Новгороде восстановят в первоначальном виде Общество

Советская мозаика Фото: фонд "Внимание" в Твиттере

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Мозаику с изображением пловца на фасаде спортклуба "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода восстановят в первоначальном виде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель группы ГАЗ.

Реставрацией мозаики займутся специалисты российского Союза художников, которые на данный момент проводят оценку работ.

Напомним, мозаичное панно, нанесенное в советское время, со временем разрушилось и было закрыто во время ремонтных работ по укреплению и утеплению фасада здания в ноябре 2018 года.

Позднее на его месте появился другой рисунок пловца, художественная ценность которого вызвала сомнения у нижегородцев. Пользователи соцсетей отметили, что у пловца появилось азиатское лицо, выраженная грудь и непропорциональные ноги. Изображённая над ним чайка также претерпела существенные изменения.

(Неудачный рисунок, фото: фонд "Внимание" в Твиттере)

"Это даже не чайка, тюлень с крыльями", - комментировали изображение пользователи.

Неудачный рисунок, имитировавший мозаику, который подрядчик сделал без согласования с ГАЗом, был удален по требованию предприятия на этой же неделе.