Мозаику на бассейне "Чайка" в Нижнем Новгороде восстановят в первоначальном виде

Советская мозаика
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Мозаику с изображением пловца на фасаде спортклуба "Торпедо" в Автозаводском районе Нижнего Новгорода восстановят в первоначальном виде. Об этом НИА "Нижний Новгород" сообщил представитель группы ГАЗ.
Реставрацией мозаики займутся специалисты российского Союза художников, которые на данный момент проводят оценку работ.
Напомним, мозаичное панно, нанесенное в советское время, со временем разрушилось и было закрыто во время ремонтных работ по укреплению и утеплению фасада здания в ноябре 2018 года.
Позднее на его месте появился другой рисунок пловца, художественная ценность которого вызвала сомнения у нижегородцев. Пользователи соцсетей отметили, что у пловца появилось азиатское лицо, выраженная грудь и непропорциональные ноги. Изображённая над ним чайка также претерпела существенные изменения.
"Это даже не чайка, тюлень с крыльями", - комментировали изображение пользователи.
Неудачный рисунок, имитировавший мозаику, который подрядчик сделал без согласования с ГАЗом, был удален по требованию предприятия на этой же неделе.
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