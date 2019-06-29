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Общество

Владимир Панов впервые наградил 20 нижегородских молодых общественников именными стипендиями главы города

01 июля 2019 16:00  [74] Общество

Фото: Пресс-служба администрации Нижнего Новгорода

Мэр Нижнего Новгорода Владимир Панов впервые наградил 20 нижегородских молодых общественников именными стипендиями главы города. Для этого он встретился со студентами на арт-фестивале #Всесвои. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"Это ребята, которые своим вкладом, творчеством, действием изменили жизнь города к лучшему. Результаты их работы, действительно, вдохновляют. Я и муниципальным служащим, бывает, ставлю в пример студентов: мы иногда говорим, что у нас на что-то нет ресурсов, а ребята просто организовались, придумали способ и помогли людям", - сказал Владимир Панов.

Студенты задали главе города интересующие их вопросы о жизни Нижнего Новгорода, например, предложили перенести празднование Дня города с площади Минина на Нижне-Волжскую набережную. Владимир Панов ответил, что такое решение уже принято: основные торжества проведут на набережной, а в районах "центры активностей сместят в парки и общественные пространства".

Мэр предложил проголосовать за лучшее, по мнению молодежи, завершение праздника. Большинство студентов предпочло традиционным выступлениям популярных исполнителей новую идею: фестиваль фейерверков.

Кроме того, обсудили, как лучше развивать Нижне-Волжскую набережную. Среди предложений были, например, большая спортплощадка и сухой мультимедийный фонтан (сухой фонтан – это фонтан без чаши, его еще называют пешеходным, потому что между струями можно ходить). Также мэра поблагодарили за поддержку детского КВН и пригласили на игру в августе.

СПРАВКА:
На именную стипендию главы города, учрежденную в 2019 году, могут претендовать студенты-очники государственных вузов и профессиональных образовательных организаций Нижнего Новгорода. В качестве кандидатов на получение стипендии могут быть выдвинуты студенты, внесшие вклад в развитие молодежного общественного движения, представившие деятельность своего молодежного общественного объединения на городском, областном, всероссийском и международном уровнях; победители и призеры городских, областных, всероссийских и международных конкурсов молодежных общественных объединений, творческих выставок, фестивалей; студенты, проявившие себя в области литературы и искусства; лауреаты научно-практических конференций, конкурсов; призеры спортивных соревнований.

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