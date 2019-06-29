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Экономика

Нижегородский завод "Красное Сормово" ведет переговоры о строительстве судов для ловли крабов

01 июля 2019 18:04  [26] Экономика

Фото: с сайта https://pikabu.ru/

Нижегородский завод "Красное Сормово" ведет переговоры о строительстве судов для ловли крабов. Об этом агентству сообщили в пресс-службе предприятия.

Согласно информации, соответствующие запросы поступают руководству завода от рыболовных компаний, уже имеющих свои проекты. При этом конкретных договоренностей в настоящий момент нет - рассматривается несколько иностранных проектов.

Ранее сообщалось, что "Красное Сормово" завершило контракт с ГТЛК на строительство четырех сухогрузов RSD59.

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