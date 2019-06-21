"Красное Сормово" завершило контракт с ГТЛК на строительство четырех сухогрузов RSD59

Фото:
Нижегородский завод "Красное Сормово" завершило контракт с "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) на строительство четырех сухогрузов проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба завода.
Сегодня- 21 июня, на заводе "Красное Сормово" состоялся спуск на воду этого сухогруза, который получил название "Андрей Зуев".
Планируется, что этот сухогруз будет эксплуатировать компания ООО "МЗК" для перевозки и экспорта зерновых культур.
Напомним, трехсторонний контракт на строительство четырех сухогрузов подписан 22 ноября 2018 года. Заказчиком судов выступает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), получателем - судоходная компания "Пола Райз".
Напомним также, что первое судно в раках контракта построено в феврале текущего года, а второе — в апреле, а третье - в мае.
Танкер проекта RSD59 является самоходным однопалубным судном с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса. Танкер предназначен для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".
Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+