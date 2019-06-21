Последние новости рубрики Бизнес
21 июня 2019 17:49  [220] "Красное Сормово" завершило контракт с ГТЛК на строительство четырех сухогрузов RSD59
21 июня 2019 17:00  [204] "Ростелеком" представил нижегородскому деловому сообществу новые цифровые решения для бизнеса
21 июня 2019 12:09  [245] Овец из Испании привезли в Лысково, где создают производство мороженного из овечьего молока
21 июня 2019 09:31  [260] Модернизированная линия под импортозамещение открылась в Дзержинске Нижегородской области
20 июня 2019 14:25  [321] Испанских коз привезли в Лысково, где создается производство козьих молокопродуктов
20 июня 2019 12:20  [233] Клиенты "Открытие Private Banking" впервые смогут заработать на киберспорте
19 июня 2019 18:45  [446] Банк "Открытие" создал сервис "Бизнес с открытым сердцем" для социально ответственных предпринимателей
19 июня 2019 17:45  [248] Логотип "Нижегородская марка качества" создан в регионе
19 июня 2019 13:21  [312] Нижегородский "Русполимет" заключил контракт с аэрокосмической Hanwha Aerospace
19 июня 2019 12:22  [286] Нижегородский водоканал планирует в 2019 году на 30% увеличить замену водопроводных сетей
Бизнес

"Красное Сормово" завершило контракт с ГТЛК на строительство четырех сухогрузов RSD59

21 июня 2019 17:49  [220] Бизнес

Фото: Пресс-служба завода "Красное Сормово"

Нижегородский завод "Красное Сормово" завершило контракт с "Государственной транспортной лизинговой компании" (ГТЛК) на строительство четырех сухогрузов проекта RSD59. Об этом сообщает пресс-служба завода.

Сегодня- 21 июня, на заводе "Красное Сормово" состоялся спуск на воду этого сухогруза, который получил название "Андрей Зуев".

Планируется, что этот сухогруз будет эксплуатировать компания ООО "МЗК" для перевозки и экспорта зерновых культур.

Напомним, трехсторонний контракт на строительство четырех сухогрузов подписан 22 ноября 2018 года. Заказчиком судов выступает "Государственная транспортная лизинговая компания" (ГТЛК), получателем - судоходная компания "Пола Райз".

Напомним также, что первое судно в раках контракта построено в феврале текущего года, а второе — в апреле, а третье - в мае.

Танкер проекта RSD59 является самоходным однопалубным судном с двумя грузовыми трюмами, с двумя полноповоротными ВРК, морского и смешанного "река/море" плавания "Волго-Дон макс" класса. Танкер предназначен для перевозки генеральных и навалочных грузов, пакетированных пиломатериалов, круглого леса, металлолома, металла в связках и рулонах, крупногабаритных, длинномерных и тяжеловесных грузов, угля, опасных грузов и грузов категории "В".

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph