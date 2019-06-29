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Общество

Дождь в квартирах: подрядчик срывает сроки капремонта в одном из домов Нижнего Новгорода

02 июля 2019 10:09  [36] Общество

Второй подрядчик срывает сроки капитального ремонта кровли в одном из домов по улице Южное шоссе в Автозаводском районе. Об этом сообщает телекомпания "Волга".

Затяжной ремонт кровли привел к регулярным протечкам в квартирах, отмечается в репортаже.

Капитальное восстановление кровли началось несколько лет назад. В этом году сменили даже подрядчика. Однако новая бригада, по всей видимости, повторила ошибки предыдущих коллег. Не помогли даже камеры видеонаблюдения, которые установили специально для контроля за ходом работ.

Ранее сообщалось, что нижегородцы теперь могут следить за ходом капитального ремонта в режиме онлайн. По новым правилам подрядные организации обязаны использовать на объекте фото- и видеофиксацию при выполнении работ по капитальному ремонту крыш и фасадов. Подрядчик должен выполнить фотофиксацию всех этапов производства работ: до начала работ, во время и после их завершения. Видеосъемка должна вестись постоянно.

Были зафиксированы и другие нарушения. К примеру, по итогам прокурорской проверки стоимость капремонта в одном из домов Нижнего Новгорода оказалась завышенной.

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