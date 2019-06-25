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Бизнес

Стоимость капремонта в одном из домов Нижнего Новгорода оказалась завышенной по итогам прокурорской проверки

26 июня 2019 10:08  [34] Бизнес

Стоимость капремонта в одном из домов Нижнего Новгорода оказалась завышенной по итогам прокурорской проверки. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 26 июня 2019 года.

Прокуратура Приокского района направила в следственные органы материалы проверки для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества при капитальном ремонте дома.

Установлено, что в многоквартирном доме № 3 по ул. Вологдина проведен капитальный ремонт. При этом стоимость выполненных работ по капитальному ремонту завышена более чем на 300 тысяч рублей, количество фактически затраченного при ремонте дома строительного материала в 1,5 – 2 раза меньше заявленного.

В связи с изложенным, материалы проверки направлены прокуратурой в следственный орган для решения вопроса об уголовному преследовании виновных лиц по ч. 3 ст. 159 УК РФ (мошенничество).

Ранее сообщалось, что нижегородцы теперь могут следить за ходом капитального ремонта в режиме онлайн.

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