Определились банки, которые разместят облигации Нижегородской области 2019 года Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Определились банки, которые разместят облигации Нижегородской области 2019 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Лучшими по итогам отбора признаны: ПАО "Совкомбанк", АО "Сбербанк КИБ", АО "ВТБ Капитал". С ними будет заключен государственный контракт.

Отбор проводился путем запроса информации у 21 финансовой организации, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов: ООО "БК Регион", АО Газпромбанк, ПАО "Московский Кредитный банк", АО "Россельхозбанк", АО "Альфа-Банк", АО "Ройффайзенбанк", АО ЮниКредит Банк, БКС Глобал маркетс, ПАО "Промсвязьбанк", ПАО РОСБАНК, АО "Ренессанс Капитал", АО "Банк Россия", ПАО Банк "ФК Открытие", ЗАО "ИК "Лидер"", АО МСП Банк, АО "Банк ДОМ.РФ", ПАО АКБ "АБСОЛЮТ БАНК", АО "Всероссийский банк развития регионов".

Напомним, что предельный объем выпуска предусмотрен в размере 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации – тысяча рублей, срок обращения – 5,5 лет.

Размещение облигационного займа планируется в IV квартале 2019 года, но срок размещения, процентная ставка по купону и периодичность выплаты купонного дохода определятся при подготовке решения о выпуске и зависят от ситуации на финансовых рынках капитала, как в стране, так и в мире.