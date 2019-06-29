Последние новости рубрики Экономика
02 июля 2019 11:21  [46] Определились банки, которые разместят облигации Нижегородской области 2019 года
01 июля 2019 18:04  [193] Нижегородский завод "Красное Сормово" ведет переговоры о строительстве судов для ловли крабов
01 июля 2019 12:04  [471] Дольщики-банк-застройщик: Нижегородская область перешла на новый порядок финансирования строительства
28 июня 2019 16:30  [234] "Теплоэнерго" нарастило объемы ремонта сетей благодаря внедрению бережливых технологий
28 июня 2019 14:57  [2709] Нижегородский ЦНИИ "Буревестник" представил боевую машину из состава ЗАК-57 на форуме Армия-2019
27 июня 2019 11:48  [355] Инвестсоглашения в действии: два предприятия Нижегородской области получат льготы по налогам
25 июня 2019 17:26  [243] Доходы и расходы бюджета Дзержинска увеличены на 1,34 млрд рублей
24 июня 2019 12:30  [265] Нижегородские аграрии планируют увеличить ввод мелиорируемых земель почти в три раза
21 июня 2019 16:31  [411] НПАТ взыскал с "Нефтьсервис-НН" более 17 млн рублей
21 июня 2019 13:06  [527] АПЗ им. Пландина принял участие во всероссийской конференции по гособоронзаказу
Экономика

Определились банки, которые разместят облигации Нижегородской области 2019 года

02 июля 2019 11:21  [46] Экономика

Фото: НИА Нижний Новгород

Определились банки, которые разместят облигации Нижегородской области 2019 года. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Лучшими по итогам отбора признаны: ПАО "Совкомбанк", АО "Сбербанк КИБ", АО "ВТБ Капитал". С ними будет заключен государственный контракт.

Отбор проводился путем запроса информации у 21 финансовой организации, оказывающих услуги по размещению облигаций внутренних облигационных займов: ООО "БК Регион", АО Газпромбанк, ПАО "Московский Кредитный банк", АО "Россельхозбанк", АО "Альфа-Банк", АО "Ройффайзенбанк", АО ЮниКредит Банк, БКС Глобал маркетс, ПАО "Промсвязьбанк", ПАО РОСБАНК, АО "Ренессанс Капитал", АО "Банк Россия", ПАО Банк "ФК Открытие", ЗАО "ИК "Лидер"", АО МСП Банк, АО "Банк ДОМ.РФ", ПАО АКБ "АБСОЛЮТ БАНК", АО "Всероссийский банк развития регионов".

Напомним, что предельный объем выпуска предусмотрен в размере 10 млрд рублей, номинальная стоимость одной облигации – тысяча рублей, срок обращения – 5,5 лет.

Размещение облигационного займа планируется в IV квартале 2019 года, но срок размещения, процентная ставка по купону и периодичность выплаты купонного дохода определятся при подготовке решения о выпуске и зависят от ситуации на финансовых рынках капитала, как в стране, так и в мире.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph