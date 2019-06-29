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Происшествия

Более 60 свертков с наркотиками изъяли полицейские у 20-летнего нижегородца в Автозаводском районе

02 июля 2019 11:26  [55] Происшествия

Более 60 свертков с наркотиками изъяли полицейские у 20-летнего нижегородца в Автозаводском районе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Нижегородской области 1 июля 2019 года.

Молодой человек был задержан в вечернее время суток сотрудниками 3 отдела управления по контролю за оборотом наркотиков при силовой поддержке отряда специального назначения "ГРОМ" в гаражном массиве на ул. Плотникова (Соцгород-2).

При его личном досмотре наркополицейские обнаружили и изъяли 3 свертка с веществом, потом еще 7 тайников-закладок, а в автомобиле, принадлежащем задержанному, и по месту его проживания, оперативные сотрудники изъяли также 65 свертков и 2 пакета с наркотическим веществом, а также измерительный и упаковочный материал.

Общий вес изъятого наркотического средства составил около 150 граммов. Возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

Напомним, ранее при досмотре автомобилей на дороге, сотрудники полиции изъяли около 1 кг наркотиков. Был задержан водитель - 52-летний житель Уфы.

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