Исторические расстекловки и боевые печуры - проект реставрации башен Кремля Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

ННГАСУ признан победителем конкурса на право разработки проекта реставрации четырех башен Кремля. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Госзакупок.

Речь идет о Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатьевской башнях Кремля. Специалистам ННГУ предстоит разработать проект реконструкции, сохранив архитектурный облик башен.

В частности, нужно сохранить внутреннюю структуру башен с их боевыми печурами, переходами в примыкающие печуры в пряслах (участок крепостной стены между двумя башнями) и внутристенными лестницами.

Печуры - в русской архитектуре XIV века название артиллерийских казематов с пушечной амбразурой в толще крепостных стен.

Помимо этого, в Дмитриевской башне предстоит отремонтировать и благоустроить входную группу, застелить окна, сохранив при этом историческую расстекловку, отремонтировать внутренние помещения с заменой дверей.

Также планируется ремонт кровли, трапов и ходовых мостиков, кирпичной кладки, каменных зубцов, системы отопления, электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации.

В перечень работ на территории Никольской башни входит ремонт потолка, пола (предполагается пол с утеплителем), окон, локальный ремонт кровли, трапов и ходовых мостиков, дверей, каменных ступеней, системы электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации.

На территории Ивановской башни предстоит отремонтировать кровлю, стены, своды, лестницы, проходы тюрьмы, а также системы электроснабжения и охранно-пожарную сигнализацию.

Проект же реставрации Зачатьевской башни предполагает создание входной группы через центральные деревянные ворота и светопрозрачных ограждений на первом ярусе, замену напольных покрытий, а также ремонт системы электроснабжения и охранно-пожарной сигнализации.

Проект реставрации башен необходимо выполнить в течение 120 дней с момента заключения контракта.

Напомним, что на реставрацию Кремля и благоустройство территории этого объекта Нижний Новгород получит 10 млрд рублей из федерального бюджета. Все это произойдет в рамках 800-летия Нижнего Новгорода.

В частности, планируется создать музеи в четырех башнях Кремля, воссоздать исторические и тематические площадки, а также экспозиции военной техники на его территории.

Кроме того, планируется строительство образовательного центра в Верхних Печерах, реставрация 73 объектов культурного наследия, организация транспортной развязки в разных уровнях с путепроводом через железнодорожные пути по ул. Циолковского – ул. Светлоярская, а также благоустройство парка "Приокский".