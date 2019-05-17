Виталий Мутко о реставрации Нижегородского кремля: "Это серьезная концепция" Культура и отдых

Виталий Мутко осматривает концепцию реставрации Кремля Фото: Кирилл Мартынов

Посетивший Нижний Новгород с рабочим визитом заместитель председателя правительства РФ Виталий Мутко и губернатор Нижегородской области Глеб Никитин обсудили проект развития территории Нижегородского кремля. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства региона.

Глеб Никитин рассказал зампредседателя правительства РФ о том, какие планируется осуществить ремонтно-реставрационные работы на стенах и башнях Кремля, а также как благоустроить территорию этого объекта культурного наследия.

"Наша задача сделать Кремль максимально удобным для горожан и гостей города. Мы хотим сохранить красоту древней крепости для будущих поколений", - сказал глава региона.

Глеб Никитин пояснил, что предполагается музеефикация четырех башен Кремля: Дмитриевской, Никольской, Ивановской и Зачатской. Планируется, что конкурс по выбору организации, которая осуществит реставрацию башен состоится в июле 2019 года.

Также проект реконструкции Кремля предусматривает воссоздание исторических парков и воссоздание тематических площадок и скверов: Губернского сада, исторического амфитеатра, сквера у Часовой башни, площади мемориала "Вечный огонь", экспозиции военной техники, восстановление исторического брусчатого покрытия первой нижегородской улицы – Ивановского съезда.

Кроме этого планируется разработать новую систему освещения, выполнить архитектурно-художественную подсветку стен, башен и исторических памятников Кремля.

Верхнюю и нижнюю часть Кремля вновь должен связать фуникулер. Его планируют восстановить к 800-летию празднования Нижнего Новгорода (отмечается в 2021 году). Участок для воссоздания объекта уже оформлен, стоимость строительства составит 500 млн рублей, а срок – почти два с половиной года. Финансировать проект станет федеральный бюджет.

Кроме того, планируется модернизировать всю инженерную инфраструктуру Кремля: реконструировать и построить участки ливневой и дренажной системы, заменить аварийные участки наружной канализации и водопровода, переоснастить современным оборудование теплотрассы.