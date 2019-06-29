Аналитики банка Открытие выяснили, что розничные клиенты инвестируют по принципу Уорена Баффета
Аналитики банка "Открытие" выяснили, что розничные клиенты инвестируют по принципу Уорена Баффета. Об этом сообщает пресс-служба банка.
По итогам опроса, клиентам наиболее интересны инвестпродукты с возможностью максимально частого получения дохода и продукты, ориентированные на динамику мировых компаний потребительского сектора, товарами которых они сами ежедневно пользуются. В результате, СК "Росгосстрах Жизнь" запустила две новые стратегии инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) специально для розничного сегмента клиентов банка "Открытие": "Потребительский сектор" и "Квартальный купон".
Стратегия "Потребительский сектор" позволяет инвестировать в акции компаний с наиболее сильным брендом и глобальным присутствием: PepsiCo, Danone, Estee Lauder, Procter&Gamble и др. Программу можно оформить на три года при условии выплаты дохода по окончании срока страхования или на пять лет в случае ежегодной выплаты купонов. Минимальный взнос – 50 тысяч рублей, уплачивается единовременно.
"Согласно одному из принципов Уорена Баффета, инвестировать следует в компании, чей бизнес вам понятен и чьими продуктами вы сами пользуетесь, – объясняет руководитель управления по инвестициям СК "Росгосстрах Жизнь" Дмитрий Нуриахметов.
"Стратегия "Потребительский сектор" как раз такая. Компании, входящие в стратегию, на слуху у большинства россиян, они ежедневно покупают их товары: косметику, продукты питания. Эта стратегия понятна и прозрачна для розничных клиентов банка, и в то же время имеет ряд факторов инвестиционной привлекательности. В мире стремительно сокращается прослойка бедного населения развивающихся рынков азиатского региона. По мере роста финансовых возможностей людей растет и спрос на товары потребительского рынка, от чего в большей степени выигрывают глобальные компании с сильным брендом. Плюс этот спрос мало чувствителен к рыночным колебаниям", - добавил Дмитрий Нуриахметов.
Стратегия "Квартальный купон" основана на акциях компаний, специализирующихся на авиаперевозках и производстве товаров потребления: Nestle, Walmart, Singapore Airlines и др. Продукт имеет сразу две отличительные особенности.
Во-первых, доход может выплачиваться ежеквартально. Во-вторых, вход в рынок производится каждый квартал, что значительно снижает чувствительность продукта к рыночным колебаниям. Даже в случае снижения в одном из кварталов, перспективы получения доходности во всех следующих периодах сохраняются на высоком уровне.
Если купон будет выплачиваться каждый квартал, максимальный размер потенциальной доходности по полису составит 13,6% годовых в рублях и 5% в долларах США. Для сравнения, в 2018 году средняя ставка по рублевым вкладам от одного года в ТОП-10 российских банках, по данным ЦБ РФ, была 6,2% (без учета Сбербанка – 6,5%). Срок инвестирования в продукт – пять лет. Минимальный единовременный взнос – 50 тысяч рублей/800 долларов США.
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