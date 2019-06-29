Аналитики банка "Открытие" выяснили, что розничные клиенты инвестируют по принципу Уорена Баффета Бизнес

Аналитики банка Открытие выяснили, что розничные клиенты инвестируют по принципу Уорена Баффета

Аналитики банка "Открытие" выяснили, что розничные клиенты инвестируют по принципу Уорена Баффета. Об этом сообщает пресс-служба банка.

По итогам опроса, клиентам наиболее интересны инвестпродукты с возможностью максимально частого получения дохода и продукты, ориентированные на динамику мировых компаний потребительского сектора, товарами которых они сами ежедневно пользуются. В результате, СК "Росгосстрах Жизнь" запустила две новые стратегии инвестиционного страхования жизни (ИСЖ) специально для розничного сегмента клиентов банка "Открытие": "Потребительский сектор" и "Квартальный купон".

Стратегия "Потребительский сектор" позволяет инвестировать в акции компаний с наиболее сильным брендом и глобальным присутствием: PepsiCo, Danone, Estee Lauder, Procter&Gamble и др. Программу можно оформить на три года при условии выплаты дохода по окончании срока страхования или на пять лет в случае ежегодной выплаты купонов. Минимальный взнос – 50 тысяч рублей, уплачивается единовременно.

"Согласно одному из принципов Уорена Баффета, инвестировать следует в компании, чей бизнес вам понятен и чьими продуктами вы сами пользуетесь, – объясняет руководитель управления по инвестициям СК "Росгосстрах Жизнь" Дмитрий Нуриахметов.

"Стратегия "Потребительский сектор" как раз такая. Компании, входящие в стратегию, на слуху у большинства россиян, они ежедневно покупают их товары: косметику, продукты питания. Эта стратегия понятна и прозрачна для розничных клиентов банка, и в то же время имеет ряд факторов инвестиционной привлекательности. В мире стремительно сокращается прослойка бедного населения развивающихся рынков азиатского региона. По мере роста финансовых возможностей людей растет и спрос на товары потребительского рынка, от чего в большей степени выигрывают глобальные компании с сильным брендом. Плюс этот спрос мало чувствителен к рыночным колебаниям", - добавил Дмитрий Нуриахметов.

Стратегия "Квартальный купон" основана на акциях компаний, специализирующихся на авиаперевозках и производстве товаров потребления: Nestle, Walmart, Singapore Airlines и др. Продукт имеет сразу две отличительные особенности.

Во-первых, доход может выплачиваться ежеквартально. Во-вторых, вход в рынок производится каждый квартал, что значительно снижает чувствительность продукта к рыночным колебаниям. Даже в случае снижения в одном из кварталов, перспективы получения доходности во всех следующих периодах сохраняются на высоком уровне.

Если купон будет выплачиваться каждый квартал, максимальный размер потенциальной доходности по полису составит 13,6% годовых в рублях и 5% в долларах США. Для сравнения, в 2018 году средняя ставка по рублевым вкладам от одного года в ТОП-10 российских банках, по данным ЦБ РФ, была 6,2% (без учета Сбербанка – 6,5%). Срок инвестирования в продукт – пять лет. Минимальный единовременный взнос – 50 тысяч рублей/800 долларов США.