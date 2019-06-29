Довольны ли нижегородцы водителями частных маршруток? Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы довольны водителями частных маршруток. К такому выводу пришли социологи агентства научных исследований и информации "Лобачевский". Они представили результаты исследования "Нижний Новгород в оценках и ожиданиях горожан" на пресс-конференции 2 июля 2019 года.

В ходе работы агентство задало 1300 нижегородцам вопрос – "Удовлетворены ли вы качеством работы водителей частных маршруток?" И пришло к выводу, что качество культуры обслуживания частных перевозчиков, работающих в системе городского общественного транспорта не оценивается нижегородцами как критическое.

(фото: АНИИ "Лобачевский")

Хотя почти половина из опрошенных относятся к их работе с недоверием, четверть оценивает ее весьма лояльно. 23% респондентов заявили, что поездки в маршрутках безопасны, а водители вежливы.

Гендерные и возрастные различия мнений

Исследователи пришли к выводу, что мужчины более критичны в своих суждениях, чем женщины. Среди мужчин меньше тех, кто оценивает поездки на частных автобусах положительно и больше тех, кто сомневается.

(фото: АНИИ "Лобачевский")

Более оптимистично к работе частных перевозчиков относится молодежь и пожилые люди. Наиболее критичны нижегородцы в возрасте от 36 до 50 лет.

Оценка работы частных перевозчиков по районам Нижнего Новгорода

Оказалось, что более других недовольны работой частников жители Автозаводского района. Уровень удовлетворенности среди них – 4%. Хотя, для сравнения, в Нижегородском районе он достигает 51%. Также высока лояльность в Ленинском (42%) и Приокском (35%) районах. В Сормовском процент лояльности - 28%, в Канавинском – 24%, в Московском – 18% и в Советском – 7%.

Зачем нужно это знать?

"Ценность исследования в том, что мы можем посмотреть динамику. Если мы эти вопросы зададим через год и сопоставим, то увидим, как меняется ситуация в городе. Несколько лет назад жалоб среди пассажиров на работу частных перевозчиков было огромное количество. Люди просто боялись ездить на маршрутках. Это были гонки, бесконечные аварии, в салонах грязь, накурено, кричащий шансон... Сегодня, как показало исследование, ситуация стала более мягкой", - пояснил руководитель АНИИ "Лобачевский" Евгений Семенов.

При этом он констатировал все еще существующий запрос нижегородцев на повышение уровня культуры обслуживания частных перевозчиков.

Вместе с коллегами он порекомендовал администрации города разработать механизмы, стимулирующие частных перевозчиков включаться в работу по повышению комфортности городской среды.