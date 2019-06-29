Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас и Бор станут городами-пилотами по внедрению технологии "Lean Smart" Общество

Четыре города Нижегородской области станут пилотами по внедрению технологии "Lean Smart". Такое решение принято по итогам совещания главы региона Глеба Никитина с директором по развитию ПСР Госкорпорации "Росатом" Сергеем Обозовым и генеральным директором АО "ОТЭК" и ООО "Русатом инфраструктурные решения" Ксенией Сухотиной 2 июля 2019 года, сообщили в пресс-службе правительства области.

Совещание было посвящено развитию высокотехнологичных проектов в рамках взаимодействия с Госкорпорацией "Росатом". В регионе уже реализуются социально-значимые проекты, в том числе на предприятиях региона. Нижегородская область вошла в число первых субъектов России, запустивших у себя программу "Эффективный регион".

Lean Smart City ("Бережливый умный город") – это технология непрерывных улучшений на основе современных цифровых инструментов сбора, направленная на повышение эффективности управленческих процессов муниципалитета, сокращение потерь времени, экономию ресурсов. Проект уже реализуется в Сарове - в конце апреля "Росатом" приступил к тиражированию технологии "Бережливого умного города" в городах атомной отрасли.

"Цель цифровизации процессов муниципального управления – их оптимизация, снижение количества и оперативное рассмотрение жалоб от граждан, в конечном итоге – сделать жизнь нижегородцев более комфортной. Городами - "пилотами" по внедрению этой технологии станут Нижний Новгород, Дзержинск, Арзамас и Бор. Включение в городскую инфраструктуру современных технических решений – сейчас, по сути, требование времени. Поэтому так важно тиражировать этот успешный опыт", - подчеркнул Глеб Никитин.

В ближайшее время "Росатом" вместе с пилотными муниципалитетами намерены определиться, какие именно направления работы в первую очередь будут проработаны по технологии "Lean Smart". Глеб Никитин обратил особое внимание на необходимость выстраивания удобной системы работы с обращениями граждан.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом".

"Нижегородская область была выбрана местом проведения Всероссийского форума не случайно. Сегодня наш регион называют лидером по внедрению бережливых технологий на предприятиях и в учреждениях в различных сферах, в том числе, например, в образовании и сельском хозяйстве нижегородские практики стали первым подобным опытом в России. Еще в начале 2018 года мы по собственной инициативе вместе с госкорпорацией "Росатом" запустили региональный проект "Эффективная губерния", куда вошли несколько сотен организаций: промышленных предприятий, МФЦ, поликлиник, больниц и других структур", - заявил Глеб Никитин.