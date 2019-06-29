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Общество

Депутаты Дзержинской думы проверили ход реализации концессии ОАО "ДВК"

02 июля 2019 17:46  [114] Общество

Депутаты Дзержинской думы Александр Терентьев и Екатерина Стрижова в составе рабочей группы по контролю за реализацией концессионного соглашения проверили выполнение ОАО "ДВК" обязательств за 2018 год. Об этом сообщает пресс-служба Городской думы.

Они вместе с представителями администрации города, Общественной палаты и директором ОАО "ДВК" Андреем Рехаловым побывали на участке строящегося главного канализационного коллектора. Рабочая группа осмотрела повысительную насосную станцию №2 в промпарке "Дзержинск-Восточный" и некоторые объекты районных очистных сооружений, в том числе аэротенки.

В план работы по инвестиционной программе в 2018 году были включены 14 проектов.

Андрей Рехалов пояснил, что к настоящему моменту обеспечена подача воды для существующих и потенциальных потребителей промпарка "Дзержинск-Восточный", установлена и подключена повысительная станция около поселка для многодетных семей "Северные ворота", ведутся работы по строительству главного канализационного коллектора и реконструкции районных очистных сооружений.

Отдельно он уточнил, что сейчас на улице Октябрьской ведутся работы по замене труб старого коллектора на пластиковые, в результате чего будет обеспечена канализация стоков без порывов, сократится число колодцев.

"Мы видим, что работы ведутся, выполнен достаточно большой объем. Что касается сверки по цифрам - запланированное – сделанное – будем смотреть на отчетные документы", - сказал Александр Терентьев.

Напомним, что строительство и реконструкция ряда объектов водоканализационного хозяйства Дзержинска включены в национальный проект "Оздоровление Волги", а также будут финансироваться в рамках соглашения с международным банком БРИКС.

Как пояснил Андрей Рехалов, это позволит сделать объекты, заложенные в инвестпрограмму, существенно быстрее, чем предусмотрено, однако предприятие планирует подготовить другие проекты для обеспечения выполнения обязательств по концессионному соглашению.

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