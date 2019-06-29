"АвтоВАЗ" 3 июля остановит производство из-за нижегородского поставщика автокомпонентов Бизнес

"АвтоВАЗ" 3 июля приостановит производство из-за того, что нижегородское ООО "Завод Автокомпонент" сорвало сроки поставки продукции. Об этом сообщает "АвтоВАЗ".

Автогигант намерен приостановить свои производства, расположенные в Тольятти и Ижевске. О возобновлении работы компания сообщит дополнительно.

Напомним, что это не первая приостановка производства "АвтоВАЗ" по вине нижегородского завода "Автокомпонент". Тем не менее, компании продолжают сотрудничество.

В октябре 2015 года из-за срыва поставок деталей нижегородской ГК "Автокомпонет" "АвтоВАЗ" остановил конвейер по сборке автомобилей Renault и Nissan. По данным "АвтоВАЗа", остановка конвейера тогда затронула тысячу автомобилей, которые завод выпускал для альянса Renault-Nissan, в том числе 600 автомобилей Renault Sandero, 200 Renault Logan и 200 Nissan Almera.

"Завод меняет свои взаимоотношения с поставщиками и намерен жестко реагировать на подобные случаи. Мы будем останавливать конвейер, не допуская выпуска некомплектных автомобилей", - сказали в 2015 году на предприятии.

СПРАВКА:

Группа "АвтоВАЗ" входит в состав Альянса Renault-Nissan-Mitsubishi и производит автомобили по полному циклу производства для четырех брендов: LADA, Renault, Nissan, Datsun. Производственные площади Группы расположены в Тольятти - ПАО "АВТОВАЗ" и в Ижевске - ООО "ЛАДА Ижевск".

Группа компаний "Автокомпонент" разрабатывает и производит детали из пластмасс. Номенклатура ГК насчитывает более 2,2 тысячи видов продукции. Мощности "Автокомпонента" расположены на 37 тысячах кв.м., которые находятся в Нижнем Новгороде, Москве и Тольятти.