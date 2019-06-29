Подрядчик аквапарка на Гагарина скрыл гибель рабочего от переохлаждения

Мужчина умер от переохлаждения на строительной площадке аквапарка на пр. Гагарина в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает региональная трудовая инспекция 3 июля 2019 года.
Согласно информации, 5 апреля 31-летний подсобный рабочий с напарником откачивал воду из приямка в подвальном помещении. Для этого они применяли бензиновую мотопомпу. Напарник вышел наружу, чтобы приспособить шланг от мотопомпы через отверстие в стене, его коллега остался в подвале. Температура воздуха в помещении была около +1°. Через 45 минут напарник вернулся в подвал и обнаружил коллегу, лежащим в приямке лицом вниз.
Прибывшая на стройплощадку бригада скорой помощи констатировала, что смерть работника наступила от переохлаждения.
В государственную инспекцию труда в Нижегородской области строительная компания ООО "ВЕК" не сообщила, поэтому необходимые мероприятия по расследованию несчастного случая не проводились. Извещение в Гострудинспекцию поступило 16 мая 2019 года.
В результате проверок было выявлено, что подсобный рабочий, хоть и был обеспечен средствами индивидуальной защиты, пренебрегал специальными кожаными утепленными ботинками с жестким подноском.
Кроме того, в ООО "ВЕК" не идентифицированы и не составлен перечень опасностей представляющих угрозу жизни и здоровью. За допущенные нарушения компания оштрафована на 70 тысяч рублей.
Ситуация находится на контроле Гострудинспекции.
Напомним, рабочий погиб, упав с высоты на строительной площадке аквапарка на Гагарина в Нижнем Новгороде.
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