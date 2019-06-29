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Бизнес

Инспекторы нижегородской АТИ стали "тайными" заказчиками услуг

03 июля 2019 13:16  [77] Бизнес

Фото: с сайта учебно-методического центра ФАС

Инспекторы нижегородского административно-технического и муниципального контроля администрации Нижнего Новгорода стали "тайными" заказчиками услуг по борьбе с незаконной расклейкой рекламных объявлений на фасадах домов и столбах. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии 3 июля 2019 года.

Инспекторам АТИ приходится выступать в роли заказчика услуг для выявления незаконных расклейщиков рекламы.

"Наши сотрудники в целях выявления лиц, которые организуют такую расклейку, разработали эффективный метод. По указанным в объявлениях телефонам они вызывают, например, грузчиков, в свой собственный отдел под предлогом перевоза какого-либо имущества. А в отделе их встречают сотрудники полиции и инспекторы АТИ. В ходе беседы выясняются личности организаторов расклейки незаконных рекламных объявлений для привлечения к административной ответственности", - пояснил начальник управления Иван Соловьев.

По его словам, первыми метод опробовали инспекторы Канавинского отдела административно-технического контроля. Новый опыт работы распространят и на другие районы.

Отметим, что штрафы за несанкционированную расклейку рекламных объявлений для физических лиц - 1 500 рублей, для должностных лиц - 5 000 рублей, юридическому лицу грозит от 20 000 до 50 000 рублей.

Ранее глава города Владимир Панов заявил о том, что около 100 незаконных рекламных конструкций демонтируется в городе каждую неделю.

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