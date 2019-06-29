Нижегородские войска пополнились танками Т-72Б3М последней модификации

Танк Т-72Б3М
Фото: С сайта warspot.ru
Танковое соединение, дислоцированное в Нижегородской области, поступила партия современных танков Т-72Б3М последней модификации. Об этом сообщает пресс-служба Западного военного округа.
В пресс-службе пояснили, что боевой танк Т-72Б3М отличается от прежней версии более мощным двигателем мощностью 1130 л.с. и надежным комплексом динамической защиты "Реликт".
Кроме того, в модернизированном варианте существует ряд новых технологий. В частности, механик-водитель получил автоматизированный комплекс управления, который самостоятельно предупреждает о повреждениях и авариях, а рабочее место командира оснащено панорамным прицелом.
Сам танк теперь оснащен гусеничными лентами с повышенными сцепными свойствами, а у ведущих колес — улучшенная очищаемость. Это обеспечивает устойчивость к заносу в повороте и повышение эксплуатационных характеристик.
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