Нового руководителя назначили в нижегородском оперном театре

Нового руководителя назначили в нижегородском театре оперы и балета им. А.С.Пушкина. Как сообщили в пресс-службе правительства области, завтра, 4 июля 2019 года, новый художественный руководитель-директор театра, главный балетмейстер и главный режиссер будет представлен официально. Имя пока не называют.
Напомним, Анна Ермакова покинула пост директора театра в январе этого года, проработав руководителем с 1986 года.
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