Забор стадиона "Химик" в Дзержинске частично упал на припаркованные автомобили Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Забор стадиона "Химик" в Дзержинске от сильного ветра частично упал на припаркованные автомобили. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте 3 июля 2019 года.

"Ураган уронил забор в Дзержинске. Владельцы машин похоже еще не в курсе", - рассказал очевидец в публикации.

Ранее сообщалось, что грозы и сильные порывы ветра ожидаются в Нижегородской области днем 3 июля.