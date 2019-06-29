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Происшествия

Забор стадиона "Химик" в Дзержинске частично упал на припаркованные автомобили

03 июля 2019 14:27  [132] Происшествия

Фото: из соцсети ВКонтакте

Забор стадиона "Химик" в Дзержинске от сильного ветра частично упал на припаркованные автомобили. Об этом сообщается в соцсети ВКонтакте 3 июля 2019 года.

"Ураган уронил забор в Дзержинске. Владельцы машин похоже еще не в курсе", - рассказал очевидец в публикации.

Ранее сообщалось, что грозы и сильные порывы ветра ожидаются в Нижегородской области днем 3 июля.

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