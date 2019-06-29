Последние новости рубрики Общество
03 июля 2019 15:19  [37] Звук сирен экстренного оповещения могут услышать дзержинцы 4 июля
03 июля 2019 15:13  [52] Первую в Нижнем Новгороде спецплощадку для выгула домашних животных создадут в Канавино
03 июля 2019 14:31  [98] Росприроднадзор разъяснил, кого накажут за свалку мусора в СНТ "Родник"
03 июля 2019 13:57  [237] Нового руководителя назначили в нижегородском оперном театре
03 июля 2019 13:28  [131] Нижегородские войска пополнились танками Т-72Б3М последней модификации
03 июля 2019 12:35  [117] Грозы и сильные порывы ветра ожидаются в ближайшие часы в Нижегородской области
03 июля 2019 12:23  [118] Стартовал прием ходатайств о награждении дипломом "Благотворителю" и медалью "Благотворитель земли Нижегородской"
03 июля 2019 10:58  [116] Денежные призы за подключение электронной квитанции выиграли еще 20 клиентов "ТНС энерго НН"
03 июля 2019 10:31  [214] Износ дороги достиг 95%: прокуратура внесла представление ГУАД НО
03 июля 2019 09:38  [181] Нижегородский метрополитен разъяснил правила транспортировки велосипедов и самокатов
Общество

Росприроднадзор разъяснил, кого накажут за свалку мусора в СНТ "Родник"

03 июля 2019 14:31  [98] Общество

Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Руководство департамента Росприроднадзора по ПФО в ходе личного приема граждан разъяснило, кто понесет наказание за свалку мусора в нижегородском садоводческом товариществе "Родник". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что штрафы за ущерб окружающей среде составляют от 15 млн до 400 млн рублей.

Мусор на территории СНТ "Родник" копился годами. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Для того, что бы возместить ущерб окружающей среде, Росприроднадзор разослал собственникам участков претензионные письма по результатам расчета вреда, причиненного окружающей среде несанкционированной свалкой.

Однако, многие собственники считают себя невиновными в сложившейся ситуации и не понимают, почему должны нести ответственность за то, что сделали другие люди.

Заместитель начальника департамента Росприроднадзора Владислав Иванов пояснил, что письма разосланы лишь в рамках действующего законодательства. Далее ведомство обратится в суд, который установит истинных виновных в организации свалки и уже после этого виновные понесут ответственность.

"Именно суд сможет определить статус каждого участника процесса", - отметили в Росприроднадзоре.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба окружающей среде от свалки мусора на территории СНТ "Родник" превышает 2,8 млрд рублей.

Специалисты Росприроднадзора установили, что свалка расположена на территории 38-и земельных участках садоводческого товарищества.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph