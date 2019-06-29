Росприроднадзор разъяснил, кого накажут за свалку мусора в СНТ "Родник" Общество

Фото: Департамент Росприроднадзора по ПФО

Руководство департамента Росприроднадзора по ПФО в ходе личного приема граждан разъяснило, кто понесет наказание за свалку мусора в нижегородском садоводческом товариществе "Родник". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, что штрафы за ущерб окружающей среде составляют от 15 млн до 400 млн рублей.

Мусор на территории СНТ "Родник" копился годами. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Для того, что бы возместить ущерб окружающей среде, Росприроднадзор разослал собственникам участков претензионные письма по результатам расчета вреда, причиненного окружающей среде несанкционированной свалкой.

Однако, многие собственники считают себя невиновными в сложившейся ситуации и не понимают, почему должны нести ответственность за то, что сделали другие люди.

Заместитель начальника департамента Росприроднадзора Владислав Иванов пояснил, что письма разосланы лишь в рамках действующего законодательства. Далее ведомство обратится в суд, который установит истинных виновных в организации свалки и уже после этого виновные понесут ответственность.

"Именно суд сможет определить статус каждого участника процесса", - отметили в Росприроднадзоре.

Ранее сообщалось, что сумма ущерба окружающей среде от свалки мусора на территории СНТ "Родник" превышает 2,8 млрд рублей.

Специалисты Росприроднадзора установили, что свалка расположена на территории 38-и земельных участках садоводческого товарищества.