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Общество

Организаторов свалки в СНТ "Родник" заставляют выплатить до 400 млн рублей за ущерб окружающей среде

26 июня 2019 18:55  [1126] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Организаторов свалки на территории СНТ "Родник" в Нижнем Новгороде заставляют выплатить от 15 до 400 млн рублей за ущерб окружающей среде. Об этом сообщили в департаменте Росприроднадзора по ПФО.

Мусор на территории садоводческого товарищества копился годами. Площадь свалки составляет 2,2 га. Отходы характеризуются IV классом опасности. В основном это строительные отходы от разборки зданий, строений и сооружений, древесные отходы, бой стекла, кирпича, металлолом, остатки лакокрасочных материалов и т.п.

Сумма ущерба окружающей среде превышает 2,8 млрд рублей.

Специалисты Росприроднадзора установили, что свалка расположена на территории 38 земельных участках садоводческого товарищества. Владельцами большинства участков являются пять физических лиц, собственники других участков сейчас устанавливаются.

Департамент, оценив экологический ущерб от свалки, направил установленным владельцам участков претензионные письма с предложением в добровольном порядке возместить причиненный вред. Суммы, указанные в письмах, составляют от 15 млн до 400 млн рублей.

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