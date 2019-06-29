Нижегородская и Ивановская области в рамках соглашения улучшат дорожную инфраструктуру Общество

Фото: Александр Воложанин

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин и губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский подписали соглашение о взаимном сотрудничестве между регионами. Об этом сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области.

Соглашение подписано 3 июля 2019 года в рамках форума "Производительность 360", который прошел в Нижнем Новгороде.

"Соглашение предусматривает развитие экономических, социальных, культурных связей между нашими областями, а также внутреннего и въездного туризма. Важным условием для активизации таких связей становится работа по улучшению дорожной инфраструктуры. Это ремонт существующих автомобильных дорог и строительство новых", - отметил Глеб Никитин.

"В течение 2019-2020-х годов отремонтируем ту часть дороги между регионами, которая сейчас находится в некачественном состоянии. Таким образом, дорога будет более комфортной и сообщение станет активнее. Также Глеб Никитин рассказал, что в регионе планируется строительство обхода Балахны. Это внесет дополнительный вклад в улучшение дорожной обстановки", - сказал Станислав Воскресенский.

Напомним, 2 июля 2019 года в Нижнем Новгороде открылся второй Всероссийский форум "Производительность 360", который собрал более 600 участников из большинства регионов России. Форум проводится Минэкономразвития России совместно с АНО "Федеральный центр компетенций в сфере производительности труда" (ФЦК) при поддержке правительства Нижегородской области и госкорпорации "Росатом". Главная тема "Производительности 360" - вопросы повышения производительности труда и реализации нацпроекта "Повышение производительности труда и поддержка занятости".

Ранее сообщалось, что с начала 2018 года по поручению главы региона Глеба Никитина в Нижегородской области началась реализация совместного проекта правительства области и ГК "Росатом" "Эффективная губерния". Программа предполагает внедрение бережливых технологий в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите, строительстве и госуправлении с целью повышения производительности труда.