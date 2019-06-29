Глеб Никитин получил награду за "Лучший региональный центр компетенций" в Нижегородской области Политика

Фото: Александр Воложанин

Нижегородскую область стала одним из регионов-лидеров в России по повышению производительности труда по итогам 2018 года. Об этом сообщил министр экономического развития России Максим Орешкин по итогам Всероссийского форума "Производительность 360".

Как подчеркнул первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, форум "Производительность 360" не случайно проходит в Нижегородской области.

"На разных предприятиях Нижегородской области наработан хороший опыт. Он есть и в других регионах. Смысл форума — поделится опытом, посмотреть лучшие практики. Один из главных вызовов для нашей страны — рост производительности труда, от этого зависит конкурентоспособность российской экономики. Это единственная возможность повышать заработную плату людей", - отметил Сергей Кириенко.

"Один приз за лучший региональный центр компетенций получила Нижегородская область, второй - Пермский край как самый активный регион. Это регионы, которые быстро включились в национальный проект "Повышение производительности труда", - сообщил министр экономического развития РФ Максим Орешкин.

Глеб Никитин напомнил, что регион одним из первых в России вошел в национальный проект "Производительность труда и поддержка занятости". Еще до старта нацпроекта правительство Нижегородской области вместе с госкорпорацией "Росатом" запустили в регионе совместный проект "Эффективная губерния", главная задача которого – повышение производительности труда с помощью инструментов бережливого производства на предприятиях и организациях в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении, образовании, социальной защите и других сферах.

"В 2018 году в Нижегородской области было реализовано 1083 проекта по внедрению бережливых технологий. По сути, каждый проект – это решение отдельной проблемы. Например, очереди в МФЦ, чрезмерная бумажная волокита в школах или простои на промышленном предприятии. В 2019 году количество проектов будет увеличено, уже сейчас их у нас 1800. Но нам важно не количество, а заметные для нижегородцев результаты. Это повышение качества услуг в здравоохранении и образовании, более эффективная работа органов государственной власти, рост зарплат. Работу "Эффективной губернии" обязательно нужно продолжать", - добавил губернатор.

"Нам нужно так организовать производственные процессы на предприятиях и в целых регионах, чтобы наши системные поставщики стали эффективнее, чем они есть сегодня. Речь идет и о Нижегородской области, и обо всех других регионах присутствия "Росатома", производственные мощности которых могут и должны стать участниками наших технологических альянсов", - заявил гендиректор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.