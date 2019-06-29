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Бизнес

Незаконный детский лагерь в Дзержинске закрыли по заявлению прокурора

04 июля 2019 09:53  [170] Бизнес

Незаконный детский лагерь в Дзержинске закрыли по заявлению прокурора. Об этом сообщили в прокуратуре Нижегородской области 4 июля 2019 года.

Проведенной прокуратурой города совместно с территориальным подразделением Роспотребнадзора проверкой установлены нарушения, создающие угрозу жизни и здоровью детей. Речь идет о фитнес-лагере для детей 6 – 14 лет на базе загородного клуба.

Так, деятельность по организации отдыха несовершеннолетних осуществлялась коммерческой организацией без санитарно-эпидемиологического заключения, к работе с детьми привлекались лица, не прошедшие профессиональную гигиеническую подготовку, аттестацию и медицинское обследование, в частности при отсутствии сведений о прохождении вакцинации и данных о лабораторных исследованиях.

Лагерем не обеспечено медицинское обслуживание детей, бассейн использовался с нарушением требований к устройству, эксплуатации и качеству воды, производственный лабораторный контроль осуществлялся ненадлежащим образом.

По результатам проверки прокурором в суд направлено исковое заявление об обязании прекращения деятельности по организации отдыха несовершеннолетних до устранения выявленных недостатков, которое находится на рассмотрении.

По заявлению прокурора судом принято решение о применении обеспечительных мер в виде запрета деятельности организации. Судебными приставами-исполнителями возбуждено исполнительное производство, деятельность лагеря приостановлена.

Ранее сообщалось, что летние детские лагеря, которые не зарегистрированы в официальном реестре, но оказывают услуги по организации детского отдыха, будут штрафовать до 3 млн рублей.

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