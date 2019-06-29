"Создание центра амбулаторной онкологической помощи на базе Павловской ЦРБ поможет значительно улучшить качество медпомощи", - Наталья Назарова Политика

Фото: НРО "Единая Россия"

Депутат Государственной Думы от Нижегородской области, член фракции "Единая Россия" Наталья Назарова посетила Павловский район, где ознакомилась с ходом работ по выполнению национального проекта "Здравоохранение" и партийного проекта "Городская среда". Об этом сообщили в НРО партии.

Наталья Назарова совместно с представителями органов МСУ Павловского района осмотрела городской парк, где часть работ была выполнена в прошлом году, а в нынешнем году работы продолжаются.

"Мне очень нравится, как преображается "Зеленый парк" - в ходе реализации проекта появились новые детская площадка, веревочный парк, спортплощадка, проложены тротуары, сделано освещение. В старый парк буквально вдохнули новую жизнь, он вновь стал пользоваться популярностью у павловчан, здесь проводится множество самых различных мероприятий", - поделилась своим мнением Наталья Назарова.

В рамках национального проекта "Здравоохранение" на базе Павловской центральной районной больницы создается центр амбулаторной онкологической помощи. Выделены финансовые средства, принято решение о закупке необходимого медицинского оборудования и подготовке помещения, имеются профессиональные медицинские кадры.

"Несомненно, что создание центра амбулаторной онкологической помощи уже в этом году поможет значительно улучшить качество медицинской помощи на территории целого ряда районов - Павловского, Сосновского, Вачского и Богородского. В последнее время в результате совершенствования организационных, управленческих и финансовых мероприятий удалось значительно улучшить ситуацию с ранним выявлением и лечением онкозаболеваний в Нижегородской области, но предстоит сделать еще многое, создать в рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями" национального проекта "Здравоохранение" сеть из 12 межрайонных центров. Уверена, что эта задача будет решена успешно", - отметила Наталья Назарова.