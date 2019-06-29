Еще два футболиста вошли в состав нижегородского клуба Спорт

Павел Комолов Фото: ФК НН

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Два новых футболиста вошли в состав ФК "Нижний Новгород". Об этом сообщается на сайте клуба.

Ими стали 30-летний Павел Комолов и 21-летний Артем Максименко.

Опорный полузащитник Павел Комолов начинал свою карьеру в молодежном составе "Зенита", иногда привлекаясь в сборную России (U-20).

В 2013 году стал чемпионом Литвы в составе вильнюсского "Жальгириса", выступал за польский "Белхатув", после чего вернулся в Россию. Здесь он провел четыре сезона в составе клубов премьер-лиги: пермского "Амкара" и красноярского "Енисея".

"Павел - игрок уровня РПЛ. На футбольном поле он выполняет огромный объем работы, хорош в отборе, обладает диспетчерскими функциями", - отметил спортивный директор ФК "НН" Александр Липко.

(Артем Максименко, фото: ФК "НН")

Нападающий Артем Максименко - воспитанник академии столичного "Динамо". Он начал свою карьеру в молодежке "Ростова". С 2017 года находился в структуре тульского "Арсенала". В прошлом сезоне стал лучшим бомбардиром молодежного состава, забив в 29 матчах 15 мячей.

"Артема Максименко отличают высокая стартовая скорость, дриблинг и другие качества, незаменимые для форварда", - отмечается на сайте ФК "НН".

Ранее сообщалось, что три игрока пополнили футбольный клуб "Нижний Новгород".