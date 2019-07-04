Первые судостроительные классы в России сформируют в нижегородской школе №79 Бизнес

Школа №79 Фото: Яндекс. Карты

Первые судостроительные классы в России сформируют в нижегородской школе №79. Об этом сообщает пресс-служба завода "Красное Сормово" (входит в состав Объединенной судостроительной корпорации, ОСК).

Первые четыре класса (5,6,8 и 10 классы) с инженерно-судостроительным уклоном, которые будут учтены в образовательной и внеурочной деятельности, откроются с 1 сентября.

Это является совместным проектом ОСК, Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева и школы №79. Соответствующее соглашение стороны подписали 4 июля.

Обучение детей особым компетенциям, разработку механизмов нормативно-правового регулирования проекта и кураторское сопровождение будут оказывать ОСК, НГТУ и "Красное Сормово".

Как пояснил президент ОСК Алексей Рахманов, инженерно-судостроительные классы в школах Нижнего Новгорода помогут решить проблему обновления кадрового состава предприятий ОСК путем привлечения в отрасль новых сотрудников.

Напомним, что правительство Нижегородской области планирует создать особую экономическую зону в области судостроения. Предполагается, что якорным резидентом станет завод "Красное Сормово". Все резиденты особой экономической зоны получат налоговые льготы, кроме того, на данной территории будет действовать особый таможенный режим, что позволит привлечь иностранных инвесторов для запуска производств комплектующих.

Напомним также, что региональные власти и АНО поддержки развития высоких технологий в морской отрасли "Отраслевой центр Маринет" намерены совместно продвигать местную судостроительную продукцию на мировые рынки. Уже подписано соответствующее соглашение о сотрудничестве.