Концерт в рамках международного фестиваля "Стрелка". Перед гостями фестиваля выступили артисты: Борис Рудак (тенор), Сергей Семишкур (тенор), Надежда Павлова (сопрано), Анастасия Калагина (сопрано).
Исполнители:
Академический симфонический оркестр Нижегородской филармонии, солистка Пермской оперы, лауреат премии "Золотая маска", заслуженная артистка России - Надежда Павлова, солист Большого Театра Борис Рудак, солистка Мариинского театра Анастасия Калагина и солист Мариинского театра Сергей Семишкур
Дирижеры - Дмитрий Синьковский, Александр Скульский.
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