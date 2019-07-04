Имитирующая взлетную полосу дорожка планируется на бульваре Авиастроителей в Нижнем Новгороде

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Имитирующую взлетную полосу дорожку планируют создать на бульваре Авиастроителей в Нижнем Новгороде. Об этом сообщила в социальной сети Facebook представитель института урбанистики Нижнего Новгорода Светлана Кукина.
Напомним, I очередь бульвара хотят благоустроить в рамках программы "Формирование комфортной городской среды". Всего нижегородская администрация намерена привести в порядок в этом году 15 парков и скверов.
Проектировщиком благоустройства бульвара выбрано ООО "Юнилэнд", подрядчиком - ООО "Нижавтодорстрой". Итоговая сумма контракта: 33,8 млн руб.
Главной идей проекта станет развитие авиационной тематики. Основной композиционной осью бульвара будет широкая пешеходная дорожка с подсветкой, имитирующая взлетную полосу. Планируется реконструкция монумента с истребителем и декоративное освещение аллеи.
Кроме того, на бульваре планируется реконструкция существующего фонтана и создание современного пешеходного фонтана с зоной отдыха. Для нижегородцев будет организован шахматный клуб с напольными шахматами.
Рядом создадут шатер для проведения плэнэров учащимися художественных школ и мастер-классов.
Срок окончания работ запланирован на 1 сентября 2019 года.
Ранее сообщалось, что освещение "обновят" в шести скверах и парках Нижнего Новгорода.
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