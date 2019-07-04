Светофоры установят на пешеходном переходе около нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" Общество

Фото: Яндекс.Карты

Светофоры установят на пешеходном переходе около нижегородского ТРЦ "Седьмое небо" 5 июля 2019 года. Об этом сообщили в МКУ "Центр организации дорожного движения" (ЦОДД).

Переход расположен в районе дома №1 по улице Бетанкура (ТРЦ "Седьмое небо").

Светофорное оборудование, которое будут монтировать специалисты МБУ "СМЭУ", ранее использовалось на пешеходном переходе через улицу Бетанкура в районе дома №20 по улице Керченской.

Фото: Яндекс.Карты (светофор в районе ул.Керченской, 20 перенесли к ТРЦ "Седьмое небо")

Данный светофор был демонтирован в связи с тем, что в 130 метрах от указанного пешеходного перехода в направлении Мещерского бульвара в 2018 году был введен в эксплуатацию надземный пешеходный переход.

Напомним, разметка около всех нижегородских школ будет нанесена к началу учебного года.