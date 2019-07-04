Нижегородцы позже становятся родителями, - ЗАГС Общество

НИА "Нижний Новгород" - Светлана Звонкова

Нижегородцы позже становятся родителями. Об этом заявила руководитель главного управления ЗАГС Нижегородской области Ольга Краснова на пресс-конференции, рассказывая итоги полугодия 2019 года.

Если раньше женщин в 24 года уже считали старородящими, сегодня завести ребенка в 30 лет считается нормой. 7300 детей появились на свет в первом полугодии 2019 года в семьях в возрасте от 21 до 30 лет, 5700 малышей – у родителей 31-40 лет. И только 697 у нижегородцев в возрасте от 18 до 20 лет.

В регионе родились 232 двойни и две тройни. За полгода 2271 ребенок стал третьим в семьях, 658 - четвёртым, 285 - пятым, 87- шестым,18 - седьмым, 9 - восьмым, 4 - девятым, один - десятым и один - одиннадцатым.

Всего за полугодие было зарегистрировано 14291 малышей. Из них 7357 мальчиков и 6934 девочки.

Напомним, Ксения и Михаил стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области.