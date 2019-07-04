"Нужно уметь удивлять, но делать это со вкусом", - новое руководство нижегородского театра оперы

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Нижегородский государственный академический театр оперы и балета имени А.С.Пушкина представил новое руководство.
Напомним, Анна Ермакова покинула пост директора театра в январе этого года, проработав руководителем с 1986 года.
Сегодня министр культуры Нижегородской области Надежда Преподобная представила нового директора-художественного руководителя оперного театра. Им стал дирижер, хормейстер и пианист Александр Топлов, который с 2013 года являлся главным хормейстером Госхора им. А.В.Свешникова, а в 2014-2015 гг. - главным хормейстером концертных проектов "Великие шедевры музыки".
Александр Топлов
Главным балетмейстером нижегородского оперного театра стал японец по национальности, хореограф Морихиро Ивата, проработавший в труппах Государственного Академического Большого театра России с 1991 по 2012 годы.
Морихиро Ивата обладатель премии журнала "Балет" Душа в номинации "Рыцарь танца".
Морихиро Ивата
В Нижегородском театре оперы и бале еще одно назначение - новый режиссер. Им стал театральный постановщик Дмитрий Белянушкин - выпускник ГИТИСа и обладатель Гран-при Первого Международного конкурса молодых оперных режиссеров "НАНО-опера".
Дмитрий Белянушкин
"В этом регионе я вижу богатую культурно-исторический потенциал и нацеленность на развитие. Время не стоит на месте - нужно оберегать традиции и одновременно идти вперед, нужно уметь удивлять, но делать это со вкусом. Для меня в театре важно абсолютно все: декорации, добродушие кассира и билетера, важно даже то, проветрилось ли помещение перед спектаклем", - пояснил журналистам Александр Топлов.
Морихиро Ивата, в свою очередь, сказал, что успел ознакомится с труппой театра.
"Труппа очень хорошая. Я японец, но все клетки внутри у меня наполнены русской культурой и я этим горжусь. Для меня большая честь быть здесь, ведь я выступаю за сохранение традиций и очень люблю русский балет. За время работы в Большом театре я соприкасался с удивительными профессионалами, которые многому меня научили. Сейчас я вдохновлен, у меня большие ожидания от работы в Нижнем Новгороде", - подчеркнул балетмейстер.
Дмитрий Белянушкин выразил желание сделать нижегородский театр узнаваемым в России, чтобы ценители искусства приезжали в столицу Приволжья специально посмотреть на мастерство местных артистов.
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