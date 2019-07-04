МЧС станет еженедельно проверять запрещенные места отдыха населения на водных объектах Нижнего Новгорода

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Специалисты ГОЧС Нижнего Новгорода и инспекторы по маломерным судам МЧС России с июля будут еженедельно выходить в рейд на несанкционированные места отдыха населения на водных объектах для того, чтобы проинформировать население о возможных несчастных случаях на воде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.
"В Нижнем Новгороде много несанкционированных мест отдыха населения на водных объектах, особенно популярные – это Гребной канал, зона отдыха у лодочной станции по улице Хальзовской и Мещерское озеро. При этом сейчас в городе официально функционируют 13 пляжей и две зоны отдыха. Все места отдыха населения на водных объектах проверяются еженедельно", – сообщил ведущий специалист управления ГОЧС Нижнего Новгорода Игорь Караваев в ходе инспекции зоны отдыха у лодочной станции по улице Хальзовская.
По словам участника рейда, представителя государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александра Липкина, в ходе таких проверок сотрудники вручают любителям поплавать в неположенных местах специальные памятки, где подробно изложены правила поведения при купании, катания на лодке, а также разъяснены правила безопасности поведения на воде при летней рыбалке.
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