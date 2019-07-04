Последние новости рубрики Общество
04 июля 2019 18:30  [154] Более семи тысяч свадеб состоялось в Нижегородской области в 2019 году – кто эти люди?
04 июля 2019 18:17  [106] Один из дворов по программе ППМИ Выксе благоустроят в Выксе, - пресс-служба губернатора
04 июля 2019 18:15  [135] Нижегородские парки "Лукоморье" и "Радуга" вошли в число лучших всероссийских практик по благоустройству
04 июля 2019 18:04  [27] МЧС станет еженедельно проверять запрещенные места отдыха населения на водных объектах Нижнего Новгорода
04 июля 2019 17:32  [55] Ветхие сараи снесут на бульваре Заречном и улице Гончарова в Ленинском районе
04 июля 2019 17:17  [169] Нижегородцы позже становятся родителями, - ЗАГС
04 июля 2019 16:56  [281] Ксения и Михаил стали самыми популярными именами детей в Нижегородской области
04 июля 2019 16:39  [185] Ремонт аварийного участка Кстовской объездной дороги завершился в Нижегородской области
04 июля 2019 16:33  [203] Муж — батон, жена — сыр. Руководитель нижегородского ЗАГСа рассказала о странных молодоженах
04 июля 2019 15:07  [224] Светофоры установят на пешеходном переходе около нижегородского ТРЦ "Седьмое небо"
Общество

МЧС станет еженедельно проверять запрещенные места отдыха населения на водных объектах Нижнего Новгорода

04 июля 2019 18:04  [27] Общество

Фото: НИА Нижний Новгород

Специалисты ГОЧС Нижнего Новгорода и инспекторы по маломерным судам МЧС России с июля будут еженедельно выходить в рейд на несанкционированные места отдыха населения на водных объектах для того, чтобы проинформировать население о возможных несчастных случаях на воде. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

"В Нижнем Новгороде много несанкционированных мест отдыха населения на водных объектах, особенно популярные – это Гребной канал, зона отдыха у лодочной станции по улице Хальзовской и Мещерское озеро. При этом сейчас в городе официально функционируют 13 пляжей и две зоны отдыха. Все места отдыха населения на водных объектах проверяются еженедельно", – сообщил ведущий специалист управления ГОЧС Нижнего Новгорода Игорь Караваев в ходе инспекции зоны отдыха у лодочной станции по улице Хальзовская.

По словам участника рейда, представителя государственной инспекции по маломерным судам МЧС России Александра Липкина, в ходе таких проверок сотрудники вручают любителям поплавать в неположенных местах специальные памятки, где подробно изложены правила поведения при купании, катания на лодке, а также разъяснены правила безопасности поведения на воде при летней рыбалке.

Copyright © 1999 - 2019 НИА "Нижний Новгород".
При перепечатке гиперссылка на НИА "Нижний Новгород" обязательна.
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Поделиться:
Архив
НИА в соцсетях:
facebookvktwitterodnoklassnikiinstagram
Created by GraphitPowered by TreeGraph