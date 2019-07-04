Участники кампании начали подавать документы в ТИК на довыборы в Думу Нижнего Новгорода Политика

4 июля 2019 года началась подача документов в территориальные избирательные комиссии участниками кампании на дополнительных выборах депутатов городской Думы Нижнего Новгорода. Нижегородское отделение партии "Единая Россия" выдвинуло своих кандидатов по пяти одномандатным избирательным округам, сообщили в НРО партии.

Председатель Молодежного парламента при Законодательном собрании Нижегородской области Татьяна Скоробогатова подала документы для регистрации в качестве кандидата по избирательному округу №9 Ленинского района.

"Подача документов – это фактический старт избирательной кампании, так как после этого я приобрела официальный статус кандидата в депутаты. Надеюсь, что эта кампания будет честной и открытой", - отметила Татьяна Скоробогатова, пожелав удачи всем кандидатам.

В избирательном округе №15 Канавинского района от партии "Единая Россия" документы на регистрацию в качестве кандидата подал известный журналист, советник губернатора Нижегородской области Руслан Станчев.

"Подача документов – только первый этап избирательной кампании. Впереди очень много работы в качестве кандидата в депутаты. И главные цели этой работы, на мой взгляд, - общение с жителями, изучение проблем, с которыми они сталкиваются и, конечно же, совместный поиск решений этих проблем", - поделился своим мнением Руслан Станчев.

В соседнем округе №16 Канавинского района в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации представила директор Нижегородского государственного цирка Инна Ванькина.

"В этом году началась реализация Стратегии развития Нижегородской области. Как кандидат в депутаты Думы Нижнего Новгорода своей главной задачей я вижу "приземление" Стратегии в Канавинском районе, то есть ее реализация в соответствии с пожеланиями и запросами жителей района", - подчеркнула Инна Ванькина.

В территориальную избирательную комиссию Сормовского района документы представили член Общественной палаты Нижегородской области 5-го созыва Павел Пашинин и руководитель "Нижегородского фонда поддержки регионального сотрудничества и развития" Евгений Костин по округам №21 и №24 соответственно.

"Я надеюсь, что в ходе этой избирательной кампании жители Сормова смогут объективно сравнить не только программы, но и реальную работу кандидатов. Самое главное, чтобы по итогам этих выборов победил не тот или иной кандидат, а победили жители Сормова", - рассказал Павел Пашинин.

"Избирательная кампания началась, и передо мной стоят конкретные задачи, которые необходимо решить. Например, строительство виадука на улице Циолковского. Я с уверенностью могу сказать, что он будет построен. Более того, уже выделены средства на его проектирование. Кроме того, губернатор Глеб Никитин поддержал мою инициативу по завершению строительства ФОКа в Сормовском районе. Сейчас этот вопрос прорабатывается", - отметил Евгений Костин.

Напомним, довыборы депутатов нижегородской Думы назначены на 8 сентября 2019 года.